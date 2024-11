Co s dýněmi po Halloweenu? Nevyhazujte je, tyto šikovné nápady oceníte

Máte po Halloweenu doma dýni a přemýšlíte, co s ní? Není nutné ji hned házet do popelnice. Právě naopak. Dýně je univerzální surovina plná chuti, živin i možností, jak ji využít. Proč ji vyhazovat, když ji můžete sníst nebo třeba darovat do zoo?

Vyřezávání dýní na Halloween pochází ze starého keltského svátku Samhain, kdy se lidé snažili chránit své domovy před zlými duchy strašidelnými lucernami. Původně se vyráběly z tuřínů a nazývaly se „Jack-o'-lantern“ podle irské legendy o muži jménem Jack, který po smrti bloudil světem s lucernou z tuřínu. Když irští přistěhovalci přišli do Ameriky, objevili tam dýně, které byly na vyřezávání lepší, protože jsou větší. Dýně se tak stala symbolem Halloweenu a tradice vyřezávání přetrvala dodnes. Co s ní tedy po svátku udělat? Podívejte se na video z YT tvorby kanálu VERIFY – Co dělat s dýní po Halloweenu Zdroj: Youtube Dýňová polévka, která potěší tělo i duši Polévka z dýně je klasika, která se snadno připravuje, a navíc vás spolehlivě zahřeje. Stačí dýni oloupat, odstranit semínka a nakrájet na kostky. K tomu přidejte cibuli, česnek, mrkev a trochu brambor pro lepší strukturu. Vše orestujte na másle, zalijte vývarem a vařte, dokud nebude zelenina měkká. Nakonec rozmixujte dohladka a dochuťte kořením, skvělý je muškátový oříšek, kari nebo zázvor. Polévku můžete ozdobit zakysanou smetanou nebo krutony a máte hotovou zdravou večeři. Připravte si dýňové pyré do zásoby Dýňové pyré je skvělý základ do řady recept, od koláčů přes muffiny až po domácí omáčky a těstoviny. Stačí dýni nakrájet, upéct v troubě, dokud nezměkne a rozmixovat na pyré. To pak můžete zamrazit a kdykoli použít, když budete potřebovat chutný základ pro své pokrmy. Zdravé pamlsky pro domácí mazlíčky Dýně může sloužit také jako zdravá svačinka pro vaše psy. Je plná vlákniny, která prospívá trávení, a navíc je nízkokalorická. Nakrájejte dýni na menší kousky a uvařte ji bez koření, aby byla pro psy snadno stravitelná. Tyto pamlsky můžete i zamrazit a vytahovat podle potřeby. Uvidíte, že si na nich vaši mazlíčci pochutnají. close info Profimedia / Profimedia zoom_in Dýně může sloužit také jako zdravá svačinka pro vaše psy. Je plná vlákniny, která prospívá trávení, a navíc je nízkokalorická. Související články close Domov a bydlení Zapomeňte na jedlou sodu. Pračka po půl hodince nezapáchá. O tomto triku mi řekla uklízečka video close Domov a bydlení Zbavte se cigaretového zápachu v místnosti bez nutnosti větrání: Postačí ocet a obyčejná houbičky video Podpora místních farmářů a zoologických zahrad Máte-li více dýní, které nemáte šanci využít, zkuste je darovat místním farmám nebo zoologickým zahradám. Zvířata jako prasata nebo kozy si na dýních ráda pochutnají, a vy tak podpoříte jejich stravu přírodními surovinami. Před darováním je nezapomeňte zbavit svíček a jiných ozdob, aby byly bezpečné k jídlu. Dýňová maska pro zářivou pleť Dýně není jen na jídlo. Její živiny můžete využít i při péči o pleť. Dýňová maska skvěle regeneruje pokožku, protože obsahuje vitamíny A, C a E, které podporují tvorbu kolagenu a chrání pokožku před škodlivými vlivy prostředí. Stačí smíchat pár lžic dýňového pyré s medem a trochou jogurtu nebo kokosového oleje. Naneste na čistou pleť, nechte působit 10-15 minut a poté opláchněte teplou vodou. Vaše pokožka bude hydratovaná, jemná a svěží. close info Profimedia / Profimedia zoom_in Dýně není jen na jídlo. Její živiny můžete využít i při péči o pleť. Dýňová maska skvěle regeneruje pokožku. Zkompostujte dýni a obohatíte půdu Pokud už žádný další tip nevyužijete, dýně se výborně hodí na kompost. Obsahuje spoustu živin, které se v kompostu rozloží a přispějí ke kvalitě vaší půdy. Stačí dýni nakrájet na menší kousky a přidat ji do kompostéru. Na jaře budete mít díky tomu přirozené hnojivo pro svou zahradu a pocit, že jste dýni nevyhodili zbytečně. Zdroj: blizekprirode.cz

