Prošlé jídlo nevyhazujte. Takto ho ještě skvěle využijete a ušetříte tisíce

I šikovné hospodyni či hospodáři se někdy nezadaří. Šetříme, hledáme lacinější možnosti či způsoby, jak zbytečně neplýtvat, a přeci se nám někdy věci zkazí. Poraďte si s prošlým jídlem a ušetřete!

Zdroje: www.prozeny.cz, living.iprima.cz

Co dělat s prošlým jídlem?

S výjimkou masa může vlastně všechno prošlé a zkažené jídlo na kompost. Není to ideální, ale možné řešení. Sice nepoužijete jídlo vy sami, ale také poslouží. Abyste nemuseli řešit, co dělat, když se jídlo zkazí, jděte do problému s rozmyslem. Základem je nakupovat a mít plán.

Jak neplýtvat vám také poradí toto krátké video od „Kup, co sníš“:

Zkyslé mléko použijte!

Co se zkyslým mlékem? Než se vrhnete na pečení buchet z takového mléka, přesvědčte se, zda je skutečně kyselé nebo spíše zkažené. Někdy se totiž stane, že mléko hrudkovatí a zestárne, ale nekysne a chuť i vůni má odpornou.

Máte-li však mléko opravdu kyselé, nic vám nebrání použít jej do různých litých buchet. Pokud vám kyselost vadí, zvolte moučník citronový nebo pomerančový, kde se chuť zkyslého mléka zamaskuje. U různých jiných moučníků mírná nakyslost nevadí, jen zkuste chuť vybalancovat přidáním trošky cukru navíc.

Ze zkyslého mléka se dají dělat i další druhy pečiva, třeba i chléb.

Kyselé mléko použijte třeba do pečení. Zdroj: Shutterstock.com / Sky Motion

Jsou vajíčka prošlá?

Bohužel, zkažená vejce jsou tak neuvěřitelně smrdutá, že rozhodně nehrozí jejich další použití. Pokusem s ponořením do vody poznáte, jestli jsou vajíčka úplně zkažená, anebo ne, aniž byste je museli rozklepnout.

Pokud už nejsou čerstvá, nezapáchají a jen se žloutek rychleji rozbije, jak to bývá u dlouho uskladněných vajec, také je lze použít do pečení. Na míchaná vajíčka však v tomto případě zapomeňte, stáří vajec je v takových pokrmech poznat.

Jestliže se vejce celé potopí, prošlé dozajista není a můžete jej použít. Pokud zůstane na hladině vody, raději vejce zlikvidujte. Zdroj: shutterstock.com

Prošlý olej použijte, ovoce a zelninu zpracujte

Také různé oleje můžete použít v domácnosti. Obvykle například k impregnaci dřeva. Pamatujte, že olej bude nějakou dobu cítit. Takže nenapouštějte dřevo doma, ale spíš třeba v zahradě staré trámy, pražce, verandu či plot. Je to levný a efektivní způsob, jak ochránit dřevo třeba proti vlhkosti, která jej ničí.

Po troškách lze oleji také leštit dřevěný nábytek. Dejte si však pozor na množství, jak už bylo řečeno, olej bude ještě dlouho „vonět“. Napustit olejem můžete i prkénko na krájení nebo vařečky.

Někdy stojí krásné olejíčky na polici tak dlouho, až jsou k vaření nepoužitelné. Zdroj: profimedia.cz

Ovoce, které už není nejpěknější, poslouží také jako základ moučníku. Nevadí, že jsou jablíčka krabatá a banány nahnědlé. Ani měknoucí mrkve v jídle nepoznáte. Zeleninu a ovoce očistěte, vyřežte nepěkné části a tepelně zpracujte. Máte-li takové horší zeleniny víc, dobře se hodí například na základ boloňské omáčky, kterou si po částech můžete zmrazit a používat podle potřeby.

Další možností je takové horší ovoce, ale i zeleninu nasušit.

Jablka, hrušky, švestky, ale i jiné plody prostě nasušte. Zeleninu také, bude se hodit do třeba do polévky nebo pod maso. Zdroj: Profimedia

Které potraviny jsou v pořádku dlouho po záruce?

Na druhou stranu je však také mnoho potravin, které jsou konzumovatelné i po datu minimální trvanlivosti. Jde především o potraviny s nízkým obsahem vody. Patří sem rýže, těstoviny, mouka či luštěniny, ale také pudinky či polévky v prášku. Ani tyto výrobky nevydrží navždy, ale i několik měsíců po datu spotřeby jsou stále jedlé i chutné.

Podobně jsou na tom i různé cereálie, sušenky a bonbony, ale nutno dodat, že velmi záleží na jejich náplni. Pokud jsou například s ořechy raději je už nejezte.