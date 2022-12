Skořápky od vajec nevyhazujte: Umí nabrousit nože a kytky je milují

Vaječné škořápy jsou cenný materiál, proto byste je rozhodně neměli házet do koše. Víte, co s nimi? Jejich využití je docela zajímavé. Skořápky poslouží vám, zvířatům i rostlinám.

Vaječné skořápky je škoda házet do odpadu

Vaječné skořápky nejsou obvykle ničím jiným než odpadem. Pokud se vám podaří spláchnout je do odpadu dřezu nebo zapomenete pár kousků na talířku, který dáte do myčky nádobí, můžete si také jednoduše zadělat na problém. Čištění odpadů v kuchyni či filtrů a rotačních trysek v myčce od skořápek dá zabrat. Je to totiž materiál tvrdý, odolný a někdy až ostrý.

Využití skořápek v domácnosti

Skořápky však díky tou mají také své využití. Rozemleté skořápky můžete použít jako abrazivní prostředek k čištění nádobí, nicméně lze použít stejně skořápky i k peelingu. Ideální jsou například pro očistu nohou.

O něco zajímavější je použití skořápek k broušení nožů v kuchyňském robotu nebo sekáčku. Možná že jste slyšeli o tom, že nůžky můžete naostřit stříháním zmuchlaného alobalu. Stejně tak bláznivě může znít nápad s broušením nožů sekáčku pomocí skořápek, ale skutečně to funguje. Do mixéru dejte několik suchých vaječných skořápek a rozemelte je na co nejmenší kousky až hrubý prach.

Vaječné skořápky nechejte podrtit v sekáčku. Nabrousí vám nože a použijete i skořápkový prášek.

Rozemleté vaječné skořápky

Takový prášek je pak vhodný k dalšímu využití. Můžete jej využít jako hnojivo k některým rostlinám. Díky tomu, že jsou skořápky téměř výhradně z vápníku, vznikne vám skvělé zásadité hnojivo, kterým můžete přilepšit nejen pokojovým rostlinám, ale i těm na zahradě. Prášek můžete zamíchat do půdy v okolí rostlin, přidat jej do zálivky nebo do kompostu.

Skořápky skvěle využijete na zahradě.

Pokud chováte slepice, pak jistě víte, že vaječné skořápky poslouží drůbeži, ale i dalším zvířatům jako doplněk stravy nejen v zimních měsících, ale kdykoli během roku. Vaječné skořápky jsou pro ně nejen zdrojem vápníku, ale také dalších důležitých minerálních látek, především draslíku a hořčíku. Vzhledem k tomu, že jsou vaječné skořápky téměř nekalorické a obsahují také důležitou vlákninu, jsou vyloženě vhodné ke konzumaci, a to i lidmi.

Skořápky je však vhodné nejen omýt a osušit, ale také zlikvidovat případné bakterie. Doporučuje se zahřát je na alespoň 74 °C po dobu deseti minut. Pak je můžete namlít najemno a vzniklý prášek pravidelně užívat.