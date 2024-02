Každá hospodyňka se někdy ocitne v situaci, kdy v lednici či v kuchyňských skříňkách zbydou skoro prázdné nádoby s jídlem. Co ale dělat, když se zdá, že už není možné potravinu ze sklenice jakkoliv dostat? Jedna vynalézavá hospodyňka přišla s geniálním trikem, jak tento problém vyřešit.

Sklenice s potravinami jako je třeba med, marmeláda, majonéza nebo hořčice jednou musí dojít. Jakmile tak nastane a vy se sebevíc snažíte vyškrábat poslední zbytky, vždy uvnitř sklenice zůstane ještě dost jídla, které by se dalo sníst. Zapomeňte na vymývání či vyhazování takových sklenic, jelikož tyto zbytky můžete ještě dokonale využít! Jak na to?

Jak využít veškerou hořčici ve skleničce a připravit z ní lahodný dresink na salát, můžete vidět ve videu na YouTube, na kanálu Howcast:

Čaj ve sklenici od medu

Do téměř prázdné sklenice od medu si můžete připravit váš oblíbený čaj, který med krásně osladí. Stačí do sklenice nalít horkou vodu a vložit čajový sáček. Pokud by byl čaj na vás příliš sladký, po nalití horké vody sklenici uzavřete víčkem a protřepejte. Vzniklou sladkou vodu si pak přidávejte do čajů dle chuti nebo ji vypijte jako šťávu s kolečkem citronu.

close info shutterstock zoom_in Sklenice od marmelády mohou posloužit i k vytvoření ovocné šťávy nebo horkého čaje.

Lahodný mléčný koktejl

V případě, že jste spotřebovali marmeládu, máte možnost si udělat ovocný mléčný koktejl. Do půlky sklenice od marmelády nalijte studené mléko, uzavřete a pečlivě protřepejte. Jakmile mléko napění a marmeláda se v něm rozpustí, dejte do sklenice brčko a vychutnejte si domácí milk shake. Jestliže vám zbyl lískooříškový nebo kakaový krém, nalijte do sklenice ohřáté mléko.

Dokonalá zálivka na salát

Zbytek hořčice zase můžete využít pro přípravu vynikající zálivky na salát. Po 1/4 sklenice nalijte olivový olej a balzamikový ocet. Přidejte ještě jednu lžíci javorového sirupu a sklenicí několikrát protřepte, aby se všechny ingredience krásně spojily dohromady. Hotovou směs pak nalijte na připravený salát, který následně můžete servírovat.

close info Shutterstock zoom_in Zálivku na salát můžete udělat jak z hořčice, tak i z majonézy.

Vylepšení smetanové omáčky

Zbyla vám trocha majonézy, kterou nechcete zbytečně vyhodit? Nalijte do sklenice trochu horké vody a protřepejte. Rozpuštěnou majonézu poté přidejte do smetanové omáčky nebo klidně i do zeleninové polévky, kde vytvoří jemný smetanový nádech. Budete překvapeni, jak trocha majonézy dokáže vylepšit připravovaný pokrm.

Pikantní omáčka na nudle

Pokud jste dobrali arašídové máslo, není nic jednoduššího, než ze zbytku udělat lehce pikantní omáčku na nudle. Do téměř prázdné sklenice přidejte po dvou lžících sladké sójové a ostré omáčky, čerstvě vymačkanou citronovou šťávu, lžíci rýžového octa, lžíci rozmixovaného čerstvého zázvoru a trochu vody. Sklenici uzavřete a důkladně s ní zatřeste. Vznikne vám rychlá a lahodná omáčka, kterou si jistě oblíbí každý nadšenec asijského jídla.

