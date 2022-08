Sušená levandule: 5 skvělých voňavých věcí, které s ní můžete udělat

Kdo by nemiloval levanduli! Tahle voňavá bylinka nejen krásně vypadá, ale navíc i úžasně voní a dají se s ní v domácnosti dělat skvělé věci. Budete překvapeni, k čemu všemu lze levanduli využít.

Sklidili a nasušili jste si nádherné voňavé květy levandule? Dobře jste udělali. Co všechno s touto krásnou rostlinkou můžete dělat? Poradíme vám pět nejlepších tipů, jak zužitkovat levanduli.

Vše začíná tím, že ostříháte delší stonky s květy, svážete je provázkem do pugétů a budete je sušit zavěšené na suchém místě. Na tomto místě musí proudit čerstvý vzduch a nesmí pražit slunce. Poté, až levanduli usušíte, můžete ji dát zpět do vázy, pověsit do bytu nebo z ní udělat drobné dekorace. Skvělá je i do šatníku, který provoní. To ale není vše, levandule se dá používat i v kuchyni, kosmetice a k léčebným účelům!

Křehké sušenky

V případě, že milujete máslové pečivo, určitě vyzkoušejte následující recept s levandulovou vůní.

Připravte si:

200 g polohrubé mouky

160 g rozpuštěného másla

80 g moučkového cukru

vanilkový cukr

½ sáčku kypřicího prášku do pečiva

špetku skořice

špetku soli

lžičku drcených levandulových květů

Levandulové sušenky Zdroj: Shutterstock

Postup:

Přísady zapracujte do těsta, důkladně rozválejte a vykrájejte z něj kolečka. Ty rozložte na plech vyložený pečicím papírem a potřete bílkem. Troubu si rozehřejte na 175 °C a pečte dozlatova.

Toužíte po sáčcích a paličkách do prádla? Na to se nejvíce hodí levandule, která není úplně rozvitá a díky tomu si uchovává svoje aroma. Zdroj: Profimedia

Léčivý čaj

Levandulový čaj na nachlazení, při potížích dýchacích cest, zánětech dutin, chřipce či angíně si můžete připravit tak, že přidáte heřmánek, mátu nebo plátek citrónu a zalijete společně s květy levandule horkou vodou. Necháte deset minut louhovat a můžete popíjet. Levandulový čaj je skvělý i při bolestech hlavy, nespavosti, depresích či pocitech napětí. Denně si však nedopřávejte více než jeden šálek. Těhotné ženy by levandulový čaj neměly pít vůbec.

Levandulový čaj Zdroj: Shutterstock

Levandulový olej

Levandulový olej ke kuchyňským účelům si připravíte tak, že dáte do lahvičky panenský olivový olej, přidáte stonek byliny a dobře uzavřete. Používat můžete za dva týdny a to třeba do čerstvých zeleninových salátů, na grilované maso nebo do těstovin.

Lihová levandulová tinktura

Do skleničky s konzumním lihem přidejte čerstvé květy levandule, uzavřete zátkou a nechte dva týdny louhovat. Tinkturu sceďte přes bílé plátno do lahvičky z tmavého skla a zavřete. Hodit se vám bude při revmatických potížích, zánětech nebo na menší oděrky či na štípance od hmyzu.

Lihová levandulová tinktura Zdroj: shutterstock.com

Voňavá levandulová sůl

Chcete-li mít voňavé jídlo, připravte si levandulovou sůl. Stačí, když sušené květy levandule promícháte s hrubozrnnou solí. Skvělá je na steaky i grilovanou zeleninu.

Zdroj: www.blesk.cz, www.abecedazahrady.cz, www.novinky.cz