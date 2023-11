close info Shutterstock

Helena Bakalová 14. 11. 2023

Nepatříte zrovna mezi ty, kteří by si úklid domácnosti užívali? Máme pro vás dobrou zprávu. Některým místům můžete věnovat mnohem méně pozornosti, než jste si mysleli, to znamená, že je můžete uklízet pouze jednou ročně. Která to jsou?

Čistá domácnost by měla být standardem, ne ani tak kvůli estetické rovině, ale kvůli zdraví. Tam, kde se daří špíně, se daří i bakteriím a virům, které mohou mít velmi nepříznivý vliv na lidské zdraví. Jsou místa, která byste měli udržovat v nejlepší čistotě s železnou pravidelností několikrát do týdne. Pak jsou tu ale naštěstí místa, kterých si nemusíte všimnout, jak je rok dlouhý. Aspoň jednou ročně Je pravdou, že pravidelný úklid vám usnadní práci. To však neznamená, že musíte obden pulírovat celou domácnost. Existují místa, která tak častou pozornost nepotřebují a spokojí se s pořádnou očistou jednou ročně. Na která místa se vyplatí zaměřit alespoň jednou za rok? Podívejte se na video na YouTube kanálu A Charming Abode: Zdroj: Youtube Závěsy prokouknou Tak trochu to zavání velkým vánočním úklidem. Zatímco záclony se perou trochu častěji, závěsům stačí, když je hodíte do pračky jednou, maximálně dvakrát do roka. Vrátíte jim vitalitu, vůni a celý interiér se krásně oživí. Zdá se vám taková frekvence příliš nízká? Častým praním byste tkaniny poničili a závěsy by rozhodně nevypadaly tak dobře. Pusťte se do koberců Koberce samozřejmě vysáváte mnohem častěji. Je vám ale jasné, že ani ten nejlepší běžný vysavač všechny nečistoty neodstraní. Použít silnější stroj, který vyčistí koberce opravdu do hloubky, se doporučuje alespoň jednou ročně. Odstraníte tak plísně, roztoče, viry i bakterie. Pokud budete mít v ruce tepovač nebo jiný účinný stroj, vrhněte si na čalounění nábytku. I tam je jednou za rok zevrubné čištění žádoucí. close info shutterstock zoom_in Koberec během roku čistíte z toho nejhoršího. Jednou ročně je však potřeba to vzít z gruntu. Ať je světlo Jednou ročně si vezměte do parády i žárovky a stínidla lamp, nános prachu nebude malý a uvidíte, že najednou světla přibude. Pozornost věnujte i předokenním žaluziím nebo venkovním oknům. Nemusíte je leštit co měsíc, jednou ročně byste si na ně ale čas udělat měli. close info Shutterstock zoom_in Jednou za rok byste se měli podívat na zoubek stavu okapů. Vyjděte ven I venku je potřeba udělat pár věcí, na které během roku nezbývá čas. Vyčistěte okapy. Spadané listí, mech a nálety mohou snižovat funkčnost okapů, je proto dobré je aspoň jednou ročně řádně vyčistit. Očista jednou ročně prospěje i zahradnímu nábytku. Odstraníte prach, pyl a nábytek bude zase jako nový. Související články close Domov a bydlení Měkoučké ručníky? Podle fanoušků královny úklidu stačí použít běžnou věc ze špajzu close Domov a bydlení Plastová okna do zimního režimu zvládne nastavit i nešika. Stačí otočit šroubkem, podívejte Zdroje: www.vladcemopu.cz, www.mall.cz

tag Bakterie Koberec Nábytek Okap Úklid Virus Závěs Zdraví

