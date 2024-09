Neholíte se? Stejně se vám bude pěna na holení hodit. V domácnosti totiž zvládne zastat spoustu práce a hodí se k čištění různých povrchů. Ideální je také na pochromované vodovodní baterie nebo nerezové dřezy.

Fantastická pěna na holení

Jaký zázrak se to schovává v pěně na holení? Vlastně žádný. Je to jen perfektně napěněné mýdlo, a i to stačí, aby byl z pěny na holení perfektní prostředek na čištění všeho možného v domácnosti. Nač ji použít?

Nechte se inspirovat také tímto příspěvkem z YouTube kanálu Andrea Jean Cleaning. Andrea Jean má v malíku i práci s pěnou na holení a je vidět, že opravdu není nováčkem v úklidu všeho druhu.

Zdroj: Youtube

Neviditelný film chrání sklo, chrom i nerez

Pěna na holení je efektivním čističem, ale jednou z hlavních výhod je také to, že na površích zanechává neviditelný film. Díky tomu se pak sklo nebo zrcadlo nebudou mlžit, a to už stojí za zkoušku.

Stejně tak, pokud nosíte brýle! Pěna totiž zabrání i mlžení vašich dioptrických brýlí, a to jistě oceníte především v zimních měsících. Pěnu na holení proto můžete vyzkoušet také na okénka a čelní sklo v autě, kde v zimě perfektně poslouží.

Proč je pěna ideálním čističem vodovodních baterií? Je to díky nízkému obsahu vody. Pěna má skvělé čistící schopnosti, takže vám efektivně pomůže zbavit se nečistot a zároveň se bude chromovaný povrch krásně lesknout.

Neviditelný film, který zabraňuje mlžení v případě baterie, také mírně odpuzuje vodu, takže tím oddálíte i případnou korozi. Výjimečně dobře poslouží i k čištění nerezových povrchů v kuchyni i koupelně.

close info JpegPhotographer / Shutterstock zoom_in Zabrání mlžení zrcadel a oddálí rezivění kovů.

Pěnou na holení vyčistíte červené víno i špinavé semišky

Nejsou to však jen lesklé hladké povrchy, kterým vrací pěna hezký vzhled. Výborně se hodí také k čištění koberce a věřte, že zatočit umí i s fleky od červeného vína. Navíc je to ale prostředek vhodný k čištění veluru čili semiše. Broušená kůže je sice velmi hezká a příjemná na dotek, ale špatně se čistí. Nicméně právě s tím může pomoci pěna na holení.

Semišový povrch potřete pěnou na holení a nechte působit asi čtvrt hodiny. Následně vše setřete vlhkým měkkým hadříkem a nechte pomalu vyschnout. Nesnažte se používat na vysušení teplo. Pokud chcete urychlit sušení, použijte vysavač na odsání přebytečné vlhkosti.

Holící pěna se hodí také dobře na čištění textilních čalounění v autech. Až budete příště čistit fleky od zmrzliny, vzpomeňte si na to a vyzkoušejte právě pěnu.

