Když se mluví o kvalitě ovzduší, jde většinou o vzduch, který je „tam venku“. Ve městě stejně jako na vesnici. I kvůli tomu můžete mít snadno pocit, že když za sebou zaklapnete dveře, problém znečištěného vzduchu už se vás netýká. To ale není pravda.

Ohrožuje každého

Podle dostupných statistik mohla v roce 2020 špatná kvalita ovzduší v domácnostech celosvětově odhadem za 3,2 milionu úmrtí a společně se špatnou kvalitou vzduchu celkem až za dvojnásobek. Jako důvod předčasného úmrtí se v tabulkách umisťuje na třetím místě. Hned za vysokým krevním tlakem a kouřením, s nimiž je navíc velmi úzce propojená. Česká republika je navíc podle posledních statistik v počtu úmrtí právě vlivem špatného ovzduší v interiéru desátá na světě. A i když jsou naše čísla oproti prvnímu Mexiku vlastně mizivá, měli bychom se nad nimi zamyslet. A začít s nimi něco dělat. Venku, i uvnitř.

close info Shutterstock zoom_in Čím víc aut na jednom místě jede nebo stojí s nastartovaným motorem, tím je situace s ovzduším horší.

Plíživý strašák

Vliv špatného vzduchu samozřejmě nepocítíte hned. Tedy s výjimkou například bolesti hlavy, pokud sedíte několik hodin v nevětraném prostoru, nebo možná pocitů nevolnosti. Potíž je, že dlouhodobě zhoršená kvalita vzduchu v místnosti, kde trávíte hodně času, tedy doma stejně jako třeba v práci, může mít mnohem horší následky. Celou řadu zdravotních problémů totiž zhoršuje a u některých se dokonce dá označit za jediného nebo hlavního původce. Co vám tedy hrozí? Především mrtvice, ischemická choroba srdeční, CHOPN – tedy chronická obstrukční plicní choroba a taky rakovina plic. Ani jednu z nich není dobré brát na lehkou váhu. A rozhodně by se jim nemělo chodit naproti.

Kdo za to může?

Viníků může být hned několik. Ovšem, čím víc rizikových faktorů si můžete doma připočítat, tím víc byste se měli nad kvalitou ovzduší ve vlastní domácnosti zamyslet. Pokud se na tento problém podíváme celosvětově, bývá za špatným vzduchem rozhodně oheň, ať se používá na vaření nebo topení. V našich končinách už nebude dělat potíže tak často. Přesto ale, pokud topíte třeba na chalupě v krbových kamnech nebo vaříte na kachlovém sporáku, měli byste myslet na dostatečné a časté větrání. I v zimě, kdy je venku zima, bohužel.

Říkáte si, že dřív se to tolik neřešilo, na ohni se vařilo v každé domácnosti a taky to nebyl problém? Jenže opak je pravdou. Domy ještě před padesáti lety jednak větraly mnohem víc „přirozeně“ – protože okna ani dveře zdaleka tak dobře netěsnily. A ačkoli spoustu dnešních nemocí můžeme označit za civilizační, o potížích způsobených špatným vzduchem to vůbec neplatí. Jen se o něm tolik nevědělo. Nemocných a rovnou udušených ale bylo naopak mnohem víc.

Od vůní po pachy

Někdy okolní vzduch znečišťuje i to, co by nás vůbec nenapadlo. Například silné chemické čističe kuchyně a jednotlivých spotřebičů. Používáte je? Pak během úklidu i po něm na delší dobu otevřete okna.

Chemické látky vůbec dovedou se vzduchem v místnostech pěkně zamávat. Například průmyslová lepidla ještě nějakou dobu po tom, co se použijí, vylučují zdraví škodlivé látky. Když se s jejich pomocí například pokládají nové koberce – což asi nebudete dělat doma, ale můžete se s tím setkat při rekonstrukci kanceláří nebo jiného prostoru – nějakou dobu by se v daných prostorech neměli pohybovat lidé bez ochranných prostředků.

Někdy si ale problém způsobujete nevědomky sami. Třeba když chcete vytvořit pěknou atmosféru nebo naopak nepříjemný zápach zahnat. Pokud totiž doma často zapalujete parafínové svíčky (a nezáleží na tom, jestli jsou voňavé nebo úplně obyčejné), uvolňujete do ovzduší celý koktejl nezdravých látek.

Levný parafín je sice snadno dostupný, ale pokud svíček zapalujete hodně, často a příliš nevětráte, škodíte svému zdraví. Při spalování se uvolňuje především benzen, který je při vyšších koncentracích karcinogenní, ale už při těch nižších způsobuje bolest hlavy, únavu a zrychlený tep. Druhou nejvýrazněji zastoupenou látkou je toluen, ten zase může za podráždění očí a pokožky. Vonné svíčky navíc při hoření často uvolňují formaldehyd, který stojí za krvácením z nosu nebo astmatem. Proto se doporučuje celkově od parafínových svíček opustit a používat raději ty přírodní. Například ze sójového nebo samozřejmě včelího vosku.

close info Shutterstock zoom_in Pálením svíček z parafínu si do ovzduší pouštíte celý koktejl toxických látek.

Musíte jet autem?

U nás se zatím o restriktivním omezení automobilové dopravy jen mluví, ale v zahraničí je to ve městech už celkem běžná záležitost. Někde jdou cestou různých dní, kdy smí do center měst vjíždět různá auta, jinde omezují konkrétní vozy (například v Německu smí do řady velkých měst vjíždět jen auta s konkrétním emisním osvědčením). V zásadě jde ale pokaždé o stejný problém. Snížení emisí v centrech měst. Čím víc aut totiž na jednom místě jede nebo stojí s nastartovaným motorem, třeba v zácpě nebo na semaforu, tím je situace horší. Co pro to můžete udělat sami? Ptejte se sami sebe, jestli danou cestu opravdu musíte absolvovat autem, nebo by bylo možné použít hromadnou dopravu, jet na kole nebo se projít pěšky. A nenechte se od své snahy odradit pochybujícím okolím. Každá ušetřená jízda se počítá.

