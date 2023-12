Úklid si vždy rádi zjednodušíme, a tak se hodí každý nový účinný pomocník. Zkoušeli jste někdy dobrou radu využití Coca coly? A co teprve ve chvíli, když její účinky ještě zvýrazníme přídavkem mýdla…

I když by měl být advent obdobím zklidnění a rozjímání, pro většinu z nás právě teď vrcholí největší shon z celého roku. V práci je třeba dodělat všechno, co se nestihlo v průběhu celého období, obchodníci a pošťáci se nezastaví a ani v domácnosti ještě není všechno hotovo, uklizeno a nazdobeno tak, jak bychom si představovali. A právě v takovou chvíli přijde vhod rada, která může alespoň některé práce výrazně zrychlit a hlavně zjednodušit. Necháte se inspirovat lidmi, kteří to už vyzkoušeli?

Co se stane, když smícháme colu s mýdlem? Podívejte se na youtubový kanál simple & fast:

Cola na všechno...

Není žádnou novinkou, že Coca cola nebo i jiné colové nápoje dokáží v domácnosti doslova divy. Vynalézavci je používají třeba ve chvíli, kdy je potřeba uvolnit zarezlý šroub, ale většinou po nich sáhneme v okamžiku, kdy je potřeba něco vyčistit. Cola je sama o sobě dobrým prostředkem, ale přidržíme-li se pravidla, že nic není tak dokonalé, aby se to nedalo vylepšit, vznikne výjimečně účinná směs, která bude pracovat téměř sama.

Ještě lépe?

Zkusíme to tak trochu jako pejsek a kočička, když pekli dort ze samých dobrých věcí. Jim se to tehdy sice nepovedlo, ale tentokrát jde o jiný případ. Do Coly, kterou bychom s úspěchem mohli využít i samotnou, přidáme na tenké plátky nakrájené nebo ještě lépe nastrouhané mýdlo. Jakmile se rozpustí, což zjistíte i tak, že směs přestane tvořit pěnu, máme připravené dokonalé čistidlo, které v sobě kombinuje výhody obou surovin – sílu coly a odmašťovací schopnost mýdla.

close info cunaplus / hutterstock.com zoom_in Součástí úklidu je i očištění nádržky toalety.

V kuchyni i v koupelně

Jak a kde můžeme domácí prostředek pro boj proti špíně nejlépe využít? Prakticky kdekoliv, ať už se jedná o kuchyni nebo třeba koupelnu či toaletu. Cola s mýdlem velmi dobře a téměř bez práce vyčistí zašlý nerezový dřez na nádobí a vrátí mu lesk. Stačí prostředek nalít na místa, která chceme vyčistit a pár minut počkat. Pak už všechno rychle spraví houbička a čistá voda na opláchnutí.

Trochu času a trpělivosti

Stejně jako u dřezu budeme postupovat i v případě čištění toalety. Tady je ale vhodnější nechat přípravek působit přece jen o něco déle, ideálně přes noc. Dáme si pozor, abychom colu dostali i do hůře přístupných míst a po několika hodinách nám bude stačit štětkou na čištění WC setřít zbytek čistidla a s ním i případné nečistoty. Spláchneme a je hotovo – téměř bez práce. Stejně můžeme ošetřit umyvadlo nebo vanu, nerezové vodovodní baterie a podobně.

Prevence je nejlepší

Pokud bychom se chtěli o toaletu starat průběžně, není nic jednoduššího než připravenou směs nalít do půllitrové PET lahve a opatrně do ní vytvořit pár malých dírek. Lahev pak vložíme do nádobky na vodu a při každém spláchnutí budeme mít jistotu, že se toaleta znovu a znovu čistí.

