Proč naše babičky přidávaly při vaření čočky do vody jedlou sodu

Zázrak jménem jedlá soda je pokladem nejen v kuchyni, ale v celé domácnosti. Víte ale, proč je dobré přidat ji při vaření luštěnin do vody?

Hydrogenuhličitan sodný (NaHCO3), neboli jedlá soda (soda bicarbona) je známý bílý prášek se zásaditou reakcí. Soda je cenově dostupná každému a je užitečná v mnoha oblastech života, a to bez jakýchkoliv vedlejších účinků. Proto by neměla chybět v žádné domácnosti. Moc dobře o tom věděla generace našich babiček a naštěstí se současný trend opět vrací k tradičním a ekologickým postupům. A tyto atributy jedlá soda splňuje na 100 %. Jak je možné sodu v praxi využít?

Přidejte do vody při vaření trochu jedlé sody a zelenina si zachová svoji barvu. Zdroj: Shutterstock

Nenechte zeleninu ztrácet jasné odstíny

Chcete mít zeleninu na talíři jako pestrou paletu barev? Přidejte do vody při vaření trochu jedlé sody. Díky ní neztratí vařená či blanšírovaná zelenina svůj původní jasný odstín.

Zbavte ovoce a zeleninu chemie

Připravte si nálev, který zbaví kupované ovoce i zeleninu chemických látek. Smíchejte 1 l vody s 250 ml octa a přidejte 1 až 2 lžičky jedlé sody. Do tohoto roztoku ponořte ovoce či zeleninu na minimálně 20 minut. Následně každý kousek důkladně operte a propláchněte čistou studenou vodou.

Loupejte rajčata i vejce s lehkostí

Jedlá soda vám velice příjemným způsobem usnadní loupání rajčat i vajec. Rajčata vložte zhruba na ½ hodiny do 1 l teplé vody s 2 čajovými lžičkami jedlé sody. Po vyjmutí z nich jednoduše stáhněte slupku pomocí ostrého nože. Půjde to téměř samo a budete to mít bez velké námahy. Uvařená vejce vám půjdou snadno oloupat, když do vody na vaření přidáte 1 lžičku sody.

Jemnější a sytější marmeláda

Jestli patříte mezi výrobce domácích marmelád, zbystřete! V průběhu vaření do rozvařeného ovoce přidejte špetku jedlé sody, ovoce si zachová svou původní barvu a marmeláda bude mnohem jemnější a lépe stravitelná.

Zbavte své ruce nepříjemných pachů

Loupali jste česnek nebo cibuli a stále cítíte z rukou jejich výrazný odér? Umyjte je ve vodě s trochou jedlé sody, která dokonale neutralizuje nepříjemný zápach, a navíc budou vaše ruce jemné, krásně hebké a hlaďoučké.

Už nikdy připálené hrnce ani trouba

Jestliže vás trápí nevzhledné připáleniny na nádobí nebo v troubě, opět vám pomůže jedlá soda! Vyrobte si čistící pastu. Stačí smíchat sodu bikarbonu s vodou v poměru 1:1, nanést tuto směs na inkriminovaná místa a nechat alespoň 2 hodiny působit. Když budete mít možnost, nechte pastu působit klidně přes noc. Potom už jen připálená místa otřete, opláchněte čistou vodou a vysušte jemným hadříkem. Pastou perfektně vyčistíte i zašlé spáry obkladových dlaždiček. Pastu na ně naneste, nechte působit asi 10 minut a pak spáry vydrhněte vodou pomocí starého zubního kartáčku.

Zbavte ovoce a zeleninu chemie. Smíchejte 1 l vody s 250 ml octa a přidejte 1 až 2 lžičky jedlé sody. Zdroj: shutterstock.com

Dokonale čisté dřevěné kuchyňské potřeby

Chcete, aby vaše dřevěná prkénka a vařečky byly stále ve formě? Rozmíchejte v 5 l horké vody 4 lžíce jedlé sody a dřevěné předměty v ní důkladně umyjte. Zároveň je zbavíte i nežádoucích pachů, které do sebe nasávají z jídla.

Příbory plné lesku

I v tomto případě vám pomůže čistící pasta, kterou si pro tento případ vyrobte ze tří dílů jedlé sody a jednoho dílu vody. Nejprve pastu naneste na jednotlivé kousky příborů, nechte tak 10 minut působit a potom hadříkem rozleštěte. Nakonec opláchněte čistou vodou a vyleštěte do sucha.

Nejen čočka, ale i další luštěniny

Veškeré suché luštěniny, jako jsou čočka, hrách, fazole či cizrna, byste měli dostatečně dlouho vařit, aby byly opravdu měkké a snadno poživatelné. Když k nim při vaření přidáte lžičku jedlé sody, uvaří se mnohem rychleji a nedojde k jejich zbytečnému rozvaření. Dokonce jim dříve změkne slupka, budou celkově lépe stravitelnější a nebudou vás tolik nadýmat.

