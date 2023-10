Ocet je při čištění domácnosti velký a známý pomocník. Anglické hospodyňky však jeho využití dovedly k dokonalosti, když jej začaly míchat s colou. Jak se dá tato super účinná směs využít?

Pravidelný úklid je nutnost. Zároveň vám usnadní práci při tom velkém, generálním. Čím ale uklízet a čistit domácnost, když se chcete vyhnout předraženým chemickým prostředkům z drogerie? Máme pro vás úžasný tip.

Namíchejte si

Každá ingredience sama o sobě je na nepořádek jako ďas. Když však obě smícháte v roztok, získáte neuvěřitelně účinný čistící prostředek. Zároveň univerzální, tudíž jej můžete směle použít při úklidu nejrůznějších místností a povrchů.

Jak na zázračnou směs se podívejte ve videu na YouTube kanálu pan Chytrý:

Zdroj: Youtube

Zázračná směs

Postup je legračně jednoduchý. Připravte si menší odměrnou nádobu a vlijte do ní zhruba 200 mililitrů coly a přidejte 100 mililitrů bílého vinného octa. Aby byla směs hotová, je potřeba přidat ještě další dvě ingredience, které zcela jistě máte doma. Vsypejte do odměrné nádoby k tekutině 2 čajové lžičky kuchyňské soli a pár kapek prostředku na mytí nádobí. Vše dobře promíchejte, aby vznikl kompaktní roztok. Připravený čistící prostředek přelijte do malé plastové lahve a do víčka například hřebíčkem vytvořte malou dírku, kterou budete čistič jednoduše dávkovat na místa, která chcete vyčistit.

Co všechno umí?

Pokud máte starší nádobí, na němž jsou zašlé nečistoty, rozhodně na něj čistič zkuste. Složením je velmi silnou kyselinou, tudíž si poradí i s tou nejodolnější špínou. Použít roztok můžete ale i na místa napadená rzí. Rez v koupelně nebude mít nejmenší šanci. Zároveň je to velmi užitečný prostředek při mytí toalety. Odstraňuje nejen nečistoty, ale i vodní kámen. Stačí tedy aplikovat připravenou lahvičkou a štětkou na toaletu začistit. Pokud vás trápí vodní kámen na bateriích a nečistoty kolem kuchyňského dřezu, věřte, že proti tomuto čističi nebudou mít nejmenší šanci.

close info Shutterstock zoom_in Trápí vás vodní kámen v toaletě? Už nemusí!

Prádlo beze skvrn

Sílu octa a coly můžete vyzkoušet i na oblečení. Ulpěly vám na oblíbených kouscích oblečení skvrny od mastné omáčky, krve nebo se jednoduše stále nemůžete zbavit stop po antiperspirantu a fleků od potu? Naneste tento smíchaný roztok na oblečení v místech, kde se fleky a skvrny nacházejí a dejte prát, jak jste zvyklí. Skvrny zmizí a prádlo bude navíc krásně voňavé.

close info Shutterstock zoom_in Skvrny od potu umí být pěkně zákeřné, i s nimi si však směs coly a octa poradí.

