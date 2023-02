Babičky přidávaly při praní do vody cukr. Zjistíte proč a budete to dělat taky

Už jste od někoho slyšeli, že dává cukr do pračky a klepali jste si na čelo, proč to dělá? My vám prozradíme, proč je to naprosto skvělá vychytávka, na kterou nedáte dopustit ani vy.

Trápí vás prádlo, které ztrácí své barvy a přípravky z drogerie buď nefungují nebo jsou zbytečně drahé? My vám poradíme několik triků, jak dosáhnout toho, aby získalo vaše prádlo své jasné barvy zpět.

Při praní prádla je zásadní zejména zvolit správný prací cyklus.

Jak na to, se můžete podívat v tomto videu:

Cukr zbaví prádlo skvrn

Při pomyšlení na cukr do pračky si možná ťukáte na čelo. Ale není k tomu důvod. Například pokud máte rádi pobyt v přírodě a zelené skvrny od trávy na oblečení pro vás nejsou ničím vzácným, vyzkoušejte skvělý trik. Skvrny od trávy jsou velmi odolné, ale tady může pomoci překvapivě právě cukr. Jak?

Chcete-li skvrny účinně odstranit, smíchejte cukr s teplou vodou a vytvořte hustou pastu. Naneste ji na skvrny a nechte působit po dobu dvou až tří hodin. Poté jednoduše oblečení vyperte v pračce a skvrny by měly být pryč!

Cukr umí s vaším prádlem divy, kombinací s citrónem nic nezkazíte. Zdroj: Shutterstock

Bělejší záclony díky cukru

Skvělé je použít cukr taky třeba na záclony. Díky jeho schopnostem se jim vrátí oslnivě bílá barva. Stačí do teplé vody v lavoru nebo umyvadle nasypat hrnek cukru a v roztoku nechat záclony máčet přes noc. Druhý den pak záclony vyperte, jak jste zvyklí.

Pepř na zbytky pracího prášku v prádle

Skvělým trikem, jak navrátit oblečení jasné barvy, je přidat do bubnu pračky lžičku mletého pepře. Díky němu se totiž z tkanin zbavíte zbytků pracího prostředku, kvůli němuž může prádlo vypadat vybledlé a zaprané.

Ocet vyčistí pračku a obnoví barvy prádla Zdroj: Profimedia

Pro hebkost a obnovení barev prádla použijte ocet

Osvědčeným levným prostředkem na prádlo je také obyčejný ocet. Ten nejenže obnovuje barvy, ale také změkčuje vodu, tudíž vaše oblečení bude i příjemné na dotek. Ocet do pračky přidejte až v okamžiku, kdy má dojít k máchání a následnému ždímání prádla. Stačí jedna sklenička a zápach z pračky bude pryč, a navíc bude vaše prádlo hýřit barvami.

Nezapomínejte na těsnění pračky

Po každém praní pořádně otřete gumové záhyby na dvířkách bubnu i na bubnu samotném. Často tam totiž zůstává voda a na gumě se může usadit plíseň. Pokud je guma špinavá, na její vyčištění můžete použít zubní pastu, ta odvede skvělou práci. Rozetřete ji na špínu a vlhčeným ubrouskem setřete. Vaše pračka pak bude čistá, voňavá a připravená k dalšímu použití.

