Chcete, aby vám pokojové rostliny prospívaly? Dopřejte jim malý doping…

Pokojové rostliny jsou chloubou každé domácnosti. A každá „paní domu“ má svůj „květinový repertoár“, který upřednostňuje: „Moje pokojovky jsou spíš nalezenci, které jsem našla u popelnice nebo se jich někdo zbavoval,“ říká pětašedesátiletá důchodkyně Vlasta z Olomouce a dodává, že jedinou „zelenou duši“, kterou si pořídila dle svého výběru je tlustice, kterou pěstuje u okna.

„Je to vzpomínka na mého manžela, který miloval sukulenty,“ vysvětluje a ukazuje další své zelené spolubydlící – fíkus, africkou fialku, palmu… Všechna její pokojová květena vypadá hezky a má silné a lesklé listy. „Aby ne, vždyť jim dávám skvělý doping,“ směje se pěstitelka. O co jde?

Cukrová voda

V zimních měsících je nedostatek světla a květiny tím trpí. Zpomaluje se jejich růst a žloutnou jim listy. „V tuhle chvíli jim dávám cukrovou vodu, která funguje jako životabudič a hnojivo,“ říká paní Vlasta a vysvětluje své důvody: „Cukr je pro rostliny nesmírně důležitý, protože obsahuje glukózu, sacharózu a další jednoduché cukry, které jim dodají energii pro další růst,“ říká pěstitelka s tím, že tato metoda prospívá hlavně sukulentům, dracénám a pokojovým růžím. Výsledkem jsou pak „pokojovky“ se silnými stonky a listy.

Jednoduchá příprava i aplikace

Cukrovou vodu si podle Vlasty připravíte snadno. „Stačí smíchat 1 litr odstáté (ideálně) dešťové vody a 1 polévkovou lžíci krystalového cukru. Směs míchejte do té doby, než se sladidlo úplně rozpustí. Pak roztokem zalijte své pokojové rostliny,“ říká pěstitelka.

Ale pozor! Podle paní Vlasty je dobré tuto kúru aplikovat jen jednou za měsíc. Pokud byste rostliny „přecukrovali“, mohlo by se stát, že přebytek cukru přiláká škůdce a plísně. A to by pak mohl být problém!

Pozor na zelené sedmispáče

„Cukrová kúra je vhodná i pro rostliny, které kvetou po celý rok. Díky „sladké nadílce“ mají více energie a mohou kvést i v zimních měsících,“ říká paní Vlasta a jedním dechem dodává, že vynechat jí byste měli jen v případě rostlin, které si v zimě užívají vegetační klid jako je třeba orchidej, různé druhy cibulovin nebo vánoční kaktus. Tak pozor na to!

Zdroje: www.akcniceny.cz, www.ceskestavby.cz