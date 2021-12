Ještě netušíte, co koupit muži k Vánocům? Tyhle vychytávky potěší většinu chlapů

Ať už hledáte inspiraci na Vánoce nebo pro jinou příležitost, máme pro vás pár nápadů na to, co by se mohlo líbit. Nenechte se odradit tím, že vám dotyčný muž tvrdí, že všechno již má, anebo že snad nechce vůbec nic. I muži mají svoje slabosti a nejlepší dárky bývají ty, které se hodí k jejich koníčkům.

Dárky pro muže sportovce

Je to sportovec? Překvapte ho sportovním pobytem, kurzem nebo aktivitou, která by ho mohla zajímat. Pokud víte, které sporty ho baví, vyberte mezi potřebami, jež by mohl užít! Nejen funkční oblečení či speciální obuv na konkrétní sport, ale také drobnosti jako ručníky, láhve nebo iontové a vitaminové nápoje mohou potěšit. Sportovci také rádi upotřebí masážní pistole a strojky nebo emulze, které jim po oblíbené fyzické zátěži pomohou uvolnit se a zrelaxovat.

Masážní pistole je vhodný dárek pro muže sportovce. Zdroj: Profimedia

Dárky, které potěší milovníky technologií

Elektronika je také oblíbená. Krásné a funkční jsou dobíjecí stanice, kde si obdarovaný nabije nejen telefon nebo tablet, ale také hodinky. Bezdrátové dobíjecí stanice jsou také designově zajímavé a doplní moderní interiér. Zajímavým dárkem může být také LED páska, která se nejen jednoduše instaluje, ale je i funkčním ultramoderním osvětlením koutu, který si majitel sám zvolí. LED páska je použitelná nejen v domácnosti.

LED páska rozsvítí nejen moderní interiér. Zdroj: Profimedia

Dárky pro muže v kuchyni

Je váš muž gurmán a rád vaří? Obdarujte ho knihou receptů jeho oblíbeného šéfkuchaře. Na trhu jich je obrovské množství, jistě se najde i kuchařka, která bude vyhovovat jeho gustu. Ale tím výběr kulinářských dárků nekončí. Milovníky dobrého jídla a pití potěší také sady na grilování, krásně stylově balené sady na otevírání a dekantaci vína či dárková selekce alkoholu. Výběr je opravdu široký a zahrnuje často víno, pivo, rum či whisky. I když je alkohol často jedničkou a potěší téměř každého, mezi milovníky chutí se najdou i tací, kteří preferují čaje či kávu. Poohlédněte se po speciálních termoskách na přípravu teplých nápojů. Jsou nejen praktické, ale i velmi pěkně designově zpracované.

Dárky pro muže najdete i v konfekci

Móda se nevyhýbá ani mužům. Parfém nebo hodinky potěší fajnšmekry, anebo se podívejte po něčem praktičtějším. Nejen že můžete najít dárek mezi nadčasovými riflovými a koženými bundami, ale do módy se vrací také manšestr nebo kostkované košile. Pokud vám připadne textil příliš fádní a po žertovných ponožkách či spodním prádle ještě nechcete sáhnout, pak se podívejte po svítících teniskách nebo tričku s originálním LED nápisem na hrudi. Jeho znění můžete sami navrhnout.

Módou potěšíte i některé muže. Zdroj: Profimedia

Dárky pro muže mapující jejich výpravy

Cestovatel a dobrodruh ocení nástěnnou mapu. Její provedení bývá různé. A tak můžete pořídit levnější nalepovací fólii nebo třeba dřevěnou skládačku, kde si váš světoběžník označí „dobytá" území.

Nástěnné mapy jsou z různých materiálů. Zdroj: Profimedia

Dárky, kterými si muž označí své „teritorium"

Není to všechno moc techno a módní? Raději byste klasiku, ale o něco originálnější než dobrou knihu? Nechte vyrobit ceduli na dům, chalupu nebo k oblíbenému posezení. Emailové tabule na fasádu se dají objednat i na míru, a tak může mít váš muž třeba „chatu U Potůčku“ nebo vlastní „Klub rváčů“, kde ho napadne.

Zdroje: https://cestakbydleni.cz, https://www.esquire.com