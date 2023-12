Vybrat dárky pro ženy bývá někdy oříšek. Pokud nechcete o Vánocích šlápnout vedle, některým „překvápkům“ se raději vyhněte.

Chcete letos zabodovat u své ženy vánočním dárkem a vyhnout se nepříjemným situacím, které by mohl způsobit? Přestože můžete mít dojem, že jste jeho výběru věnovali značné úsilí, čas i finance, může se stát, že s ním u ženy moc nepochodíte. Místo radosti z překvapení byste mohli zažít spíš nepříjemnou reakci. Kterým dárkům se tedy raději vyhnout?

Dejte na rady experta

Přestože se obecně ví, že výběr dárků pro ženy je mnohem snazší, a to vzhledem k pestré nabídce, některým „urážlivým“ dárkům je lepší se vyhnout. Tuto teorii potvrzuje i expertka Leah z Dallasu, která své osvědčené tipy sdílí na platformě TikTok pod jménem The Gift Girl.

Upozorňuje na tři dárky, kterými byste ženy neměli nikdy obdarovávat. Přestože jsou praktické, ve výsledku nemusí být pro ženu moc lichotivé. Výjimku lze udělat jen tehdy, když vás o takové věci žena požádá.

close info Andrew Angelov zoom_in Nikdy ženám nedávejte žádné úklidové prostředky.

Čistící prostředky

V žádném případě nepořizujte ženám věci a spotřebiče na úklid domácnosti. Takové dárky jí jistě jiskru v oku nezpůsobí. Má je spojené s povinnostmi a někdy i nepříjemnou dřinou. Dárek by měl ženu vždy absolutně rozradostnit a navodit pocit štěstí a hravosti. Takže žádné nové vysavače, mopy, koše na prádlo nebo lahvičky se superčističi. Ženy to opravdu nijak od srdce nepotěší.

Prostředky na hubnutí

Dalším zbytečným přešlapem, který byste mohli udělat je koupě věcí, které jsou spojené s hubnutím. Je jedno, jestli se jedná o doplňky stravy, kosmetické procedury, lekce cvičení, nebo bude v balíčku třeba osobní váha. Žena by mohla mít nepříjemný dojem, že ji chcete upozornit na její snad nedokonalou postavu. A to je pro každou ženu jistě dost citlivé téma. Leah dodává: „Pro ženy je to urážlivé a dle komentářů u mých příspěvků to dělá mnohem víc mužů, než si myslíte.“

close info Shutterstock zoom_in Vyhněte se dárkům proti stárnutí.

Anti-age prostředky

Na černé listině dárků pro ženy by měly být i všechny omlazující prostředky. I zde by si žena mohla vysvětlovat výběr dárku jinak. Buďte tedy taktní a prostředkům proti stárnutí se také vyhýbejte. Leah řekla svým 1,3 milionu sledujícím: „Nechci být špatně pochopena, správná péče o pleť je důležitá, ale dárek proti stárnutí nepůsobí moc pozitivně.“ Svým fanouškům dává v tomto případě zelenou jen v případě, že o něj byli výslovně požádáni: „Všechny takové věci lze rozhodně považovat za skvělý dárek, pokud o ně však budete požádáni nebo s jistotu víte, že se budou líbit,“ řekla Leah.

