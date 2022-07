Úplně jednoduché a levné dekorace na zahradní oslavy, které vyrobí i nešika

Chystáte zahradní party? Máme pro vás několik dobrých tipů, jak si rychle a snadno vyrobit či připravit nejrůznější dekorace a vychytávky. Rozhodně tím okouzlíte i své hosty.

Zasedací pořádek

Pokud připravujete větší gala zahradní party nebo dokonce zahradní svatbu, bude nutný zasedací pořádek. Informaci, kdo kde sedí, byste měli dát hostům ihned po příchodu na místo, a to tak, aby zasedací pořádek nepřehlédli. Využít k tomu můžete starý rám od obrazu a několik rámečků na fotky, vůbec nemusí být stejné. Co rámeček, to jeden stůl, vložte do něho seznam hostů. Rám vyložte tenkou deskou, pověste na ně rámečky a ozdobte květinami.

Kdo kde sedí? Zasedací pořádek vyrobíte ze starých rámečků. Zdroj: Shutterstock

Pojízdná lednice na drinky

Lednice je plná a potřebujete vyřešit chlazení nápojů? Skvěle k tomu poslouží obyčejné stavební kolečko. Naplňte ho ledem a do něj pak dejte chladit láhve s alkoholickými i nealkoholickými nápoji. Výhoda takové pojízdné lednice je to, že ho můžete kdykoli a kamkoli po zahradě přesouvat.

Osvětlení zajistí plovoucí svíčka. Zdroj: Shutterstock

Světýlka s vodou a pískem

Jistě počítáte s tím, že se zahradní slavnost protáhne do večerních hodin. Bude tedy potřeba zajistit osvětlení. Kromě klasických světelných řetězů (poslouží vám i ty vánoční) určitě vyrobte i světýlka se svíčkami, dokáží vykouzlit úžasnou atmosféru. Stačí dát dohromady staré sklenice od kompotů, zavařenin či marmelád a do nich vložit svíčky. Když dovnitř nalejete trochu vody, můžete zvolit plovoucí svíčky. Pokud máte klasické vysoké svíčky, perfektně budou držet v písku, kterým naplňte sklenice zhruba do jedné třetiny.

Do sklenice nasypte písek. Zdroj: Shutterstock

Balíky slámy jako gauč

Jak vyřešit pohodlné sezení pro hosty? Nemáte-li dostatek židlí či křesílek, poslouží vám obyčejné balíky slámy. Můžete je rozestavět kolem stolu nebo z nich dokonce postavit i úžasný gauč.

Z balíků slámy postavíte gauč. Zdroj: Shutterstock

Paleta jako stůl

Stoly či konferenčí stolky uděláte z dřevených palet. Máte-li čas, natřete je třeba na bílo, pokud spěcháte, parádu udělá i původní neošetřené dřevo. Paletu můžete postavit třeba doprostřed velké deky a kolem rozházet polštáře na sezení.

Z palety je krásný stůl. Zdroj: Profimedia

Houpačkový bar

Máte na zahradě stylové dřevěné houpačky? Přeměňte toto místo na sladký bar, tedy místo, kde si mohou hosté nabídnou sladké občerstvení. Houpačky zvedněte výš a připevněte. Jejich plocha může posloužit jako polička na moučníky či dezerty nebo také na květinovou dekoraci.

Houpačka jako sladký bar. Zdroj: Shutterstock



Zdroje: www.homesandgardens.com, www.housebeautiful.com