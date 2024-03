Neutrácejte zbytečně za koupené velikonoční dekorace! Raději si vytvořte své vlastní kousky z vrbového proutí!

Pokud vám zůstanou navíc vrbové proutky, které jste nevyužili do pomlázky, použijte je na velikonoční výzdobu. Máme pro vás pár tipů, kdy vám pod rukama během pár minut vzniknou jednoduché a krásné dekorace. Do kreativní činnosti se s vámi s chutí jistě zapojí i malé děti a jistě strávíte společný pohodový čas.

Jak uplést jednoduchý věnec z vrbového proutí? Podívejte se na YouTube video na kanálu DIY by KreativníTechniky:

Proutěný věnec

Zbylé vrbové proutky můžete během chvilky proměnit v originální velikonoční věnec, a to i bez jakýchkoliv předchozích zkušeností.

Jednotlivé vrbové proutky naskládejte vedle sebe a postupně je začněte stáčet do kruhu. Zároveň vždy zhruba po každých 5 cm proutky upevněte drátkem a tímto způsobem postupujte, dokud nebudete mít celý věnec hotový a konce zpevněte pomocí drátku.

V tuto chvíli můžete začít věnec dekorovat. Mezi proutí upevněte jarní květiny, zeleň či mech, tavnou pistolí pak přilepte například skořápky, ptáčky kuřátka a jiné velikonoční doplňky. Fantazii se meze nekladou!

Věnec můžete položit na velikonoční tabuli, pokud ho budete chtít zavěsit na dveře či do prostoru, udělejte na něm poutko z povázku nebo drátku.

Z vrbového proutí můžete také velice snadným způsobem zhotovit dekorativní hnízdo.

Proutěné hnízdo

Z vrbového proutí můžete také velice snadným způsobem zhotovit dekorativní hnízdo. Oproti věnci do sebe tentokrát větvičky propleťte do požadovaného tvaru. Můžete je zaplést do kulata, ale i do tvaru podlouhlé slzy.

Opět si můžete pomoci drátkem nebo provázkem. Využít můžete i barevnou stuhu nebo lýko. Hnízdo lze využít na stůl, kdy ho můžete naplnit velikonočními lahůdkami, květinami a ozdobami. V slzičce vypadá krásně i pečený beránek. Stejně tak lze hnízda pověsit do prostoru.

Zbylé proutky můžete použít i na výrobu vázy.

Proutěná váza

Zbylé proutky můžete použít i na výrobu vázy. Nařežte si jednotlivé proutky do výšky zavařovací sklenice a poté je nalepte po celém jejím obvodu. Nechte zaschnout a přestříkejte transparentním lakem ve spreji. Proutěnou vázu můžete už jen převázat barevnou stuhou nebo odekorovat ozdobami pomocí tavné pistole. Do vázy vložte nejlépe jarní větvičky v podobě jívy či zlatého deště a jarních květin.

