Krásné nápady do dětského pokoje. Mohou stát minimum a stát se základem

Kdo by nechtěl pro své dítě to nejlepší. Jenže v případě zařizování dětského pokojíčku je otázka, co vlastně to nejlepší znamená. Pro někoho to může být honosně vyzdobený pokojíček, ve kterém budou návštěvy obdivně vzdychat nad volbou nábytku. Jiní dají přednost zařízení, které bude praktické pro rodiče a podpoří rozvoj dítěte. Čím začít nejlépe?

Samozřejmostí při výběru nábytku do dětského pokojíčku by měla být jeho zdravotní nezávadnost a bezpečnost. Vše ostatní bychom měli podřídit spíše potřebám svým a dítěte. Módní barvy a všelijaké trendy jsou sice hezká věc, ale v případě dětského pokojíčku může někdy méně znamenat více.

Bedýnka s kolečky usnadní přesun hraček. Zdroj: Africa Studio / Shutterstock.com

Pokud je nábytek v přírodní barvě dřeva, popř. bílý, snadno se kombinuje s barvou stěn či podlahy. Výhodou takového řešení je, že barevnost můžeme snadno a s minimálními náklady obměňovat různými textilními prvky a doplňky.

První nábytek - dětská postýlka

Asi nejdůležitější kus nábytku pro mimina je postýlka. Při jejím výběru bychom měli vždy kontrolovat, zda splňuje všechny bezpečnostní normy. „Nejčastějším problémem bývají nebezpečné mezery a otvory, ve kterých mohou uvíznout nejenom prstíky a celé ručičky a nožičky, ale dokonce i hlavička dítěte,“ zdůrazňuje na svém webu rádce českých spotřebitelů – Dtest.

Výhodné je, pokud jde u dětské postýlky sundat, respektive i zcela odstranit postranice. Zdroj: Prostock-studio / Shutterstock.com

Délka vyráběných postýlek se pohybuje od 900 mm do 1400 mm. Asi nejdelší šanci využití mají postýlky, u kterých je možné nejen sundat, ale i zcela odstranit postranici. To se hodí ve chvíli, kdy už je dítě tak velké, že může postýlku opouštět samo.

Nejlepší barva pro mimina?

Pokud si lámete hlavu nad tím, jakou ústřední barvu do dětského pokojíčku zvolit, pak si možná nejdřív pusťte video, které ukazuje, co a jak první rok dítě vnímá.

Po zhlédnutí videa nejspíš pochopíte, že volba barev v pokojíčku je spíše pro vás. Děti totiž zpočátku dovedou odlišit spíše výrazné kontrasty, především černou a bílou. Určitě však věnujte patřičnou péči volbě osvětlení. Ideální je, pokud je možné jej podle potřeby plynule ztlumit.

Zamyslet bychom se měli i nad tlumeným osvětlením dětského pokoje. Zdroj: New Africa / Shutterstock.com

Dopřejte si pohodlné křeslo

Zatímco dítě zpočátku nebude potřebovat žádný další speciální nábytek, snad vyjma přebalovacího stolu a komody či skříně na oblečení, rodičům se pohodlné posezení v blízkosti dětské postýlky bude hodit.

Součástí dětského pokojíčku by mělo být i pohodlné křeslo. Zdroj: Africa Studio / Shutterstock.com

Příjemný může být i taburet, na který si můžeme při odpočinku natáhnout nohy. Výhodu mají ti, kteří mají pohodlné křeslo doma. Pokud však nemáte k dispozici příjemný ušák, můžete se poohlédnout po speciálním kojícím (relaxačním) křesle.

Nezapomeňte na vhodné dekorace

K postýlce se hodí poohlédnout po závěsném hracím setu (často označovaném také jako kolotoč). Právě předměty, které má miminko umístěné ve své blízkosti, může díky jejich pohybu snáze vnímat. Pro výzdobu pokojíčku můžeme zvolit jednoduché kontrastní obrázky a předměty.

Černobílý pokojíček na nás může působit smutně, ale může mít své opodstatnění. Zdroj: New Africa / Shutterstock.com

Použít můžeme speciální samolepky určené na zeď, nebo vytvořit vlastní tvary za pomoci washi pásek. Na naší nástěnce na Pinterestu najdete další inspiraci na výzdobu dětského pokojíčku včetně střihu na oblíbené hnízdo pro mimina.

