Nechcete zbytečně vydávat finance za předražené prostředky na čištění pračky? Její dezinfekce vás může přijít jen na pár korun!

Máte dojem, že vaše prádlo není po vyprání stoprocentně čisté ani voňavé? Pokud chcete situaci změnit, je potřeba se o pračku pravidelně a náležitě starat. Nepříjemný zápach a neuspokojivý výsledek praní bývá způsoben bakteriemi a plísněni, které se v přístroji nacházejí. Jakmile je pračka zanesená nečistotami a mastnotou, je nutné přístroj důkladně vydezinfikovat. Pokud to chcete udělat naprosto nejjednodušším a nejefektivnějším způsobem, máme pro vás zaručený tip! Bonusem vám bude minimum námahy a perfektně čistá pračka.

Jak důkladně vyčistit pračku se podívejte v tomto YouTube videu na kanále Michaela De Martino:

Zdroj: Youtube

Hladký a dokonalý provoz pračky

Pračka je v současné době nedílnou součástí každé domácnosti. Pokud chcete, aby vám dlouho a dobře sloužila, je nutné jí dopřát pravidelnou údržbu. Jakmile není čistý přístroj, nedočkáte se ani dokonale čistého a voňavého prádla. V bubnu se usazuje vodní kámen, zbytky pracích prostředků, aviváží i nečistoty a mastnota z prádla.

Neudržovaná pračka přestane postupem času kvalitně prát a prádlo může navíc začít nepříjemně zapáchat. Bez řádné péče dojde pravděpodobně dříve či později k poškození přístroje, což vás může vyjít pěkně draho. Přitom péče o pračku nemusí být vůbec nic složitého, pokud víte, jak správně na to.

close info aleks333 / Shutterstock.com zoom_in V záhybech gumového těsnění se usazuje množství nečistot.

Jak pračku připravit na čištění

Nejprve pračku na hloubkové čištění připravte a odstraňte z těsnění u dvířek a dalších dostupných míst zachycené nečistoty, případně vlasy i chlupy. Gumové těsnění byste měli očistit po každém praní, stačí jeho veškeré plochy otřít hadříkem namočeným v octové vodě a následně vytřít do sucha.

Dvířka

Postarejte se i o dvířka pračky, které jsou v kontaktu se špinavým prádlem a často na nich uvnitř ulpívají špinavé usazeniny. Z venkovní strany zbavte dvířka prachu. Opět využijte sílu octové vody, která je zároveň výbornou dezinfekcí. Dvířka nechávejte po každém praní otevřená.

Zásobníky a filtr

V žádném případě se nezapomeňte také postarat o zásobníky na prací prášek a aviváž. I tento prostor je často semeništěm bacilů a usazených nečistot. Špatně dostupná místa vám půjdou jednoduše vyčistit zubním kartáčkem. Náležitě se postarejte i o čistý filtr a vyjměte z něho veškerou zachycenou špínu.

Vnitřní prostor pračky

Pokud si chcete značně usnadnit práci a nevyhazovat zbytečné finance za speciální přípravky, využijte na čištění vnitřních prostor pračky klasickou tabletu na mytí nádobí. Jedná se o dokonalý prostředek, který vyčistí přístroj za vás a účinně zlikviduje naprosto veškeré nečistoty.

close info Shutterstock zoom_in Vložte do bubnu 1 až 2 tablety do myčky a zapněte prací program na vyšší teplotu.

Jak tabletu použít

Stačí vložit do bubnu 1 až 2 tablety do myčky a zapněte prací program na vyšší teplotu. Ideální jsou teploty kolem 90 stupňů, ale lze zvolit i program na 60 stupňů. Nižší teploty vody v tomto případě nevyužívejte, výsledek by nebyl nikdy dokonalý. Po skončení zvoleného programu nechte pračku s otevřenými dvířky vyschnout.

Zdroje: www.aazdravi.cz, www.homeincube.cz, www.prima-receptar.cz