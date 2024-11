Máte raději holé zdi nebo vám visí všude obrazy a poličky? Pokud rádi zdobíte každé volné místo na stěně, buďte obezřetní. V pronajatém bytě taková výzdoba může být problém. Až budete jednou odcházet, majitel po vás možná bude chtít něco zpátky. Co?

Pronájem bytu je skvělým řešením v době, kdy na hypotéku nedosáhne každý. Bydlet v cizím bytě má své radosti i úskalí. A speciálně když přijde čas se odstěhovat, může vás čekat nečekaná výzva v podobě oprav po připevněných policích, obrazech nebo televizi na zdi. Tyto dírky a škrábance na stěnách jsou sice malé, ale pro majitele nemovitosti často znamenají více než jen drobnou nedokonalost. Jak si v takové situaci stojí nájemník z právního hlediska?

Podívejte se na video z YT tvorby kanálu Dělejte něco! Tomáš Krásenský: Jak to dělám já – vyplňování otvorů vyvrtaných ve zdivu

Zdroj: Youtube

Podle zákona by měl nájemník předat byt zpět ve stavu, který odpovídá běžnému opotřebení. Co si ale představit pod pojmem „běžné opotřebení“? Jde například o drobné stopy po běžném používání, ale pokud dojde k zásahům, které změnily vzhled nebo poškozují strukturu zdi, měla by být provedena oprava. Jinými slovy, zatímco pár drobných děr po hřebících může být ještě v toleranci, větší úpravy nebo díry po těžkých poličkách a televizích už mohou být problémem.

Čtěte pozorně nájemní smlouvu, protože v té je vše ohledně zodpovědnosti za opravy. Pokud obsahuje specifikaci o tom, co se považuje za běžné opotřebení, pak máte jako nájemník lepší přehled o tom, co se po vás budou vyžadovat.

V některých případech smlouva vyžaduje, aby nájemník díry opravil sám, zatímco jinde může majitel převzít zodpovědnost a opravy provést na vlastní náklady. Pokud by nájemník nechtěl nebo nedokázal opravy provést, je možné, že majitel zajistí jejich provedení a následně náklady přeúčtuje.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Podle zákona by měl nájemník předat byt zpět ve stavu, který odpovídá běžnému opotřebení. Co si ale představit pod pojmem „běžné opotřebení“?

Pro hladší předání bytu se vyplatí byt si nafotit. Pokud nájemník zdokumentuje stav bytu při nastěhování, může doložit, jak byt vypadal před užíváním. Stejně tak by majitel měl udělat fotografie stěn při předávání, aby měl přehled o případných změnách, ke kterým došlo během doby pronájmu.

Každý pronajímatel ocení, pokud se nájemník postará o to, aby po sobě nezanechal stopy. Když už nájemník odchází a byt je vyčištěný a zdi upravené, nejenže předejde případným finančním sankcím, ale především odchází s čistým štítem, a to se cení.

Zdroj: czechpoint101.com