Jak zařídit dívčí pokoj: nápady, které mnoho nestojí a vytvoří úžasnou atmosféru

Zdroj: New Africa / Shutterstock.com

Inspirací na výzdobu dívčího pokoje najdeme na internetu opravdu hodně. Nicméně tím kdo by měl při proměně pokojíčku mít hlavní slovo, by měla být jeho obyvatelka. Není totiž nic horšího, než investovat spoustu času a prostředků a pak zjistit, že takhle si to slečna nepředstavovala.

Tím rozhodně nechceme říct, že byste měli zcela zapomenout na všechna pravidla, která pro zařizování interiéru platí. Pár základních se hodí dodržet i v tomto případě:

Široký okenní parapet může nabídnout příjemné místo na čtení. Zdroj: Mostovyi Sergii Igorevich / Shutterstock.com

Členění pokoje – zvlášť pokud pokoj slouží více účelům, tedy většinou ke spaní, učení i odpočinku, pak je vhodné jej opticky rozdělit na samostatné zóny. Výborně k tomu pomohou nejen různé pevné předěly, ale využít můžeme i paravány. Vhodně zvolené členění pokoje navíc poskytne dostatečné soukromí.

Kvalitní osvětlení představuje více zdrojů světla. Zvlášť pokud je součástí pokojíčku také studijní kout, pak bychom neměli zapomínat na vhodné osvětlení jak přirozeným, tak umělým světlem. Obdobně bychom měli poskytnout dostatek světla i tam, kde vznikne kout pro pohodlné čtení.

Úložný prostor - skříně a police je možné řešit různými způsoby. Pokud je pokoj prostornější, můžeme využít vestavěné skříně. Zapomínat bychom neměli ani na poličky na knihy a různé drobnosti.

Nejlepší barva pro dívčí pokoj

Při pohledu na internet by se mohlo zdát, že nejlepší barvy pro dívky jsou nejrůznější tóny růžové, fialové, popř. šedé či modré. Inspirovat se sice ukázkovými pokojíčky můžeme, ale mnohem vhodnější je zvolit barvu podle přání obyvatelky pokoje.

V tomhle pokojíčku našel nové využití i starší nábytek. Zdroj: Africa Studio / Shutterstock.com

Pokud je nábytek bílý nebo v přírodních barvách, velmi snadno jej můžeme kombinovat s barevnými textilními doplňky. Nemusí to být nutně jen koberec nebo závěsy, záclony, rolety či žaluzie, ale šmrnc pokoji dodá přehoz přes postel či nejrůznější polštářky.

Dívčí pokojíček zařízený v podkrovní místnosti. Zdroj: Photographee.eu / Shutterstock.com

Co se týče barev stěn, měli bychom se vyvarovat příliš tmavých barev především v malém prostoru, který bychom tak opticky ještě zmenšili. Asi nejnáročnější bývá zařizování malých prostor, zvlášť, pokud jsou v podkroví a mají zkosené stěny. K maximálnímu využití prostoru často pomůže nábytek vyrobený na míru.

Pokud slouží pokojíček i ke studiu, neměl by chybět vhodný stůl. Zdroj: Trzykropy / Shutterstock.com

Tady bydlím já

Vše ostatní můžeme uzpůsobit potřebám a zájmům obyvatelky pokojíčku. Mnoho slečen ocení kout s dostatečně velkým zrcadlem. Řada dekorací se dá pořídit s minimálními náklady a přitom mohou být velmi originální. Ať už to bude vlastnoručně vyrobený lapač snů, věšák na šperky nebo třeba závěs z naplaveného dřeva.

K výzdobě skvěle poslouží fotografie, ať už přátel nebo dívčích idolů. Snímky zdaleka nemusí být upevněné pouze na nástěnce. Jednoduše je můžeme pomocí dřevěných kolíčků přichytit na provázek nebo je přímo na zeď přilepit speciální papírovou páskou (washi páska).

