Originální ozdoby na stromeček: Jak je lehce vyrobit ze škrobu a jedlé sody?

Chcete si letos na stromeček pověsit pár nových ozdob, ale nechce se vám je kupovat? Buďte kreativní a vyrobte si je doma sami! Budete potřebovat jen škrob, jedlou sodu a vodu.

Studený porcelán je hitem posledních let. Lidé z něho tvoří různosti, u kterých byste ani neřekli, že jsou z něčeho tak jednoduchého.

Tato hmota se s největší pravděpodobností zrodila v Argentině, kde si lidé připravovali směsku z kukuřičného škrobu, oleje, glycerinu, lepidla a tvořili z ní úžasné dekorace na přicházející svátky.

Jedna z obrovských výhod studeného porcelánu je, že je netoxický, levný, nelepí se na ruce a snadno se modeluje, proto se s oblibou používá v celém světě. Co si víc přát?

Co na studený porcelán budete potřebovat

hrnek kukuřičného škrobu

2 hrnky jedlé sody

1 a ¼ hrnku studené vody

teflonovou pánev

kuchyňskou fólii

pečící papír

vařečku

I tento výrobek je ze studeného porcelánu! Zdroj: Profimedia

Detailní postup

Položte teflonovou pánev na sporák, ale ještě ho nezapínejte. Na studené pánvi důkladně smíchejte všechny suroviny (sodu, škrob a vodu). Teď je pravý čas na zapnutí sporáku. Směs velmi pomalu zahřívejte a neustále ji míchejte! Za chvilku začne směs houstnout. Vařte hmotu na nejnižší možný stupeň do té doby, než se začne odlepovat od pánve. Jakmile tento okamžik nastane, přendejte hmotu na pečicí papír, zabalte ji a nechte trochu vychladnout.

Až bude teplota „těsta“ snesitelná, pořádně ho zadělejte. Hmotu pak můžete rovnou začít používat. Ukrojte si z ní takovou část, kterou ihned zpracujete, zbytek zabalte do potravinářské fólie (aby hmota nevysychala).

Teď už je jen na vás, jak budete s hmotou nakládat. Lze ji rozválet jako těsto a vykrájet jako perníčky, ale můžete si třeba vymodelovat skřítka!

Hotové výrobky vyskládejte na pečicí papír a nechte schnout. Občas je opatrně otočte, aby vyschly rovnoměrně a nekroutily se.

Jestliže hmotu připravíte správně, neměla by při sušení praskat. Nezpracovanou hmotu nedávejte do lednice, nechte ji raději ve fólii v pokojové teplotě, tak by vám měla vydržet i několik dnů.

Na krátké a zcela výstižné video se můžete podívat zde:

Co se může přihodit

Při přípravě se vám může stát, že vám hmota na pánvi začne tvrdnout. Pokud se vám to podaří, nezoufejte. Přilijte k ní trochu vody a zahřejte znovu.

Dotvořit barvičkami?

Proč ne! Jestliže nechcete jen čistě bílé ozdoby, sáhněte po temperách nebo akrylových barvách a můžete se kreativně vyřádit. Použijte spíše hustší barvu. Nakonec zafixujte bezbarvým lakem ve spreji (zakoupíte ho papírnictví).

Výrobky ze studeného porcelánu jsou určeny pouze do interiéru. Jakmile by přišly do styku s vyšší vlhkostí, zničily by se.

