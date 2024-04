Vyrobte si domácí účinnou domácí prachovku za pár korun!

Prach je vždy a všude. A je jedno, jestli bydlíte na venkově, kde je čistý vzduch nebo ve městě, kde se to špínou jenom hemží. Prach není totiž závislý na ekologii. Tvoří ho odpadní kožní buňky, chlupy mazlíčků, zbytky jídla, popel z cigaret, pyl z rostlin, různé plísně a vlákna z koberců či oblečení.

Tato „směs“ pak pěkně „poletuje“ vzduchem a usadí se tam, kde se vám to samozřejmě nelíbí – na stolech, divanech, záclonách, komodách…

Autor videa ehow vám poradí, jak si vyrobit domácí prachovku. Více na kanále YouTube.com

Pozor na textil

Víte, jaké jsou největší lapače prachu? Podle odborníků jsou to textilie – veškeré záclony, polštáře, přehozy, závěsy… Do skulinek látky se dokáže natěsnat hodně nečistot, proto je potřeba, abyste textilie prali průběžně. Třeba takové záclony stačí „hodit do pračky“ čtyřikrát do roka. Ložní prádlo je potřeba vyprat jednou za 14 dní a povlaky na dekorační polštáře stačí jednou za měsíc.

Prachovka

Kupované prachovky z mikrovlákna jsou drahé. Skoro stejně vám poslouží, když si „lapač prachu“ vyrobíte ze starých silonek. Jak na to: Potrhané silonky používejte na utírání prachu různých povrchů. Díky lehkosti a jemnosti látky totiž nehrozí poškrábání nábytku.

Z punčoch můžete vyrobit i „prodlouženou prachovku“ s rukojetí. Stačí, když punčochy navléknete na ramínko nebo smeták a použijete k čištění prostor pod skříní, pračkou nebo lednicí. Po úklidu „lapač prachu“ vyhoďte.

