Jaké bude počasí v prosinci? Budou letos bílé Vánoce?

Prosinec má pro mnoho z nás velký význam. Jde o první zimní měsíc, a zároveň poslední v roku. Odehrává se v něm adventní období i Vánoce. Máme ho spojený s „ladovskou zimou" a pohádkami. Jaká je dlouhodobá předpověď na měsíc prosinec?

„Padá-li na Štědrý den večer v noci sníh, urodí se mnoho chmele." Říká stará pranostika. Další zase zmiňuje hojnou úrodu vína. Bílé Vánoce tedy nepotěší pouze děti nebo romantické duše.

Dlouhodobá předpověď na prosinec

Sněhová pokrývka zahalila v posledním listopadovém víkendu téměř celé Česko. Další vydatnější sněžení i v nížinách se však, podle dlouhodobé předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu, očekává nejdříve v období Silvestra. I přesto, že prosinec bude v porovnání s předchozími roky chladnější. Potvrzuje to také předpověď na první týden posledního měsíce v roku.

Na Mikuláše budou sněhové jazyky. Zdroj: Profimedia.cz

Na Mikuláše budou sněhové jazyky

„V nížinách, středních a přechodně také ve vyšších polohách bude v prvním prosincovém týdnu pršet nebo padat déšť se sněhem. V noci a po ránu se při poklesu teplot vzduchu pod bod mrazu bude tvořit náledí. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat nejčastěji mezi 2 až 6 °C. Také v neděli, tedy 5. prosince až bude chodit Mikuláš, bude převládat velká oblačnost, v nížinách občas déšť, od středních poloh většinou déšť se sněhem nebo sněžení. Odpolední teploty se zastaví mezi 2 až 6 °C a nárazy větru se budou pohybovat o rychlosti až 65 km/h," varuje meteoroložka Dagmar Honsová.

Budou bílé Vánoce?

Počasí by se až do 19. prosince nemělo vymykat teplotnímu průměru. Druhá dekáda bude pravděpodobně ve znamení zatažené oblohy a inverzního počasí. V nížinách se dá očekávat slabý déšť nebo sněžení. Na horách polojasno až slunečno. Průměrné denní teploty se budou pohybovat okolo 5 °C. Místy mohou klesnou až k -10 °C. Na konci dekády přijde značné oteplení. Teploty budou patrně stoupat až 15 °C. Sněhu na Vánoce se tak s největší pravděpodobností nedočkáme. „Podle statistik se Vánoce v nížinách s měřitelnou sněhovou pokrývkou vyskytují jen jednou za osm let. Za Vánoce na blátě může tzv. předvánoční obleva – tedy teplé jihozápadní nebo západní oceánské proudění, které se dostává do celé střední Evropy nejčastěji v období od 23. prosince do 1. ledna. Není to jen otázka posledních let. Dokazuje to i pranostika: Na Adama a Evu čekejte oblevu, která vznikla už v 17. století. Pokud bychom Vánoce posunuli na 24. ledna, stoupala by pravděpodobnost bílých Vánoc až na 80 procent," uvádí Dagmar Honsová.

Vánoce asi budou na blátě. Zdroj: Profimedia.cz

Konec roku 2021

Citelnější ochlazení by mělo přijít před Silvestrem. Očekávat můžeme denní teploty mezi 2 až 3 °C. Průměrné noční teploty klesnou k 0 až -4 °C. Pokud teplota vzduchu klesne mezi 0 a 1,5 °C nad nulou, s největší pravděpodobností se dočkáme i sněhové nadílky v nižších polohách.

