Holdujete doma rádi atmosféře vonných svíček? Poradíme vám, jak jednoduše prodloužit dobu jejich hoření, a díky tomu i značně ušetřit.

Není nad zimní pohodu, kterou v teple domova dotvářejí vonné svíčky. Bohužel se v současné době nejedná o zcela lacinou záležitost, obzvlášť, pokud patříte mezi jejich pravidelné uživatele. Proto byste měli znát osvědčené finty, jak je možné jejich dobu hoření šikovně prodloužit. Co vše lze tedy učinit, aby vosk ve svíčce tak rychle neubýval?

Jak vyrobit DIY jednoduchou domácí svíčku ze zbytků vosku, se podívejte na YouTube videu na kanále M BeautyLife:

Základem je správný výběr

Na výrobu svíček se nejčastěji používají 3 základní druhy vosků a to palmový, sójový a parafinový. Pokud chcete, aby vám doma svíčky hořely co nejdéle, měli byste se naprosto vyhnout nákupu výrobků z umělého parafínu. Nejenže se tento materiál vyrábí z ropy, ale při zhasínáni knotu se do ovzduší uvolňují různé škodliviny a také velice rychle hoří. Palmový a sójový vosk hoří mnohem pomaleji a umožní vám tak vychutnat si vůni svíčky mnohem déle. Stejně tak myslete i na kvalitu knotu, bavlněný knot je vždy lepší volbou než knoty z umělých materiálů​​. A jak ještě můžete k delšímu hoření svíčky přispět?

Správné umístění

Pokud si chcete užívat atmosféry svíčky co nejdéle, myslete i na to, kam zapálenou svíčku umístíte. Svíčka by měla vždy stát na rovném a pevném povrchu, abyste účinně předcházeli nerovnoměrnému hoření.

Použijte obyčejnou sůl

Výborně dokáže zpomalit hoření svíčky klasická kuchyňská sůl. Můžete si vybrat hned ze dvou možných metod. Buď lze před zapálením nasypat pár zrnek soli ke knotu, v tomto případě je nejlepší sůl hrubozrnná nebo můžete celou svíčku před použitím namočit do slané vody a nechat ji v této lázni několik hodin. Neměl by se však namočit knot.

Sůl s olejem

Životnost svíček můžete velice snadno prodloužit i dalším fíglem. Svíčku upevněte na dno sklenice pomocí pár kapek vosku, pak do ní nalijte trochu oleje a špetku soli. Následně svíčku zapalte a nechte hořet. Olej prodlouží životnost svíčky, zatímco sůl bude odstraňovat přebytečnou vlhkost​​.

Mrazák

Velice účinným trikem je i vložení svíčky na pár hodin do mrazáku. Chlad totiž značně zpomaluje následné tání vosku a prodlouží celkovou dobu hoření​​.

Správná délka knotu

Délku hoření svíčky vám prodlouží i pravidelná údržba knotu. Před každým zapálením byste jej měli zastřihnout na délku kolem 5 až 6 mm, což zabraní nejen nežádoucím velkým plamenům, ale i tvorbě sazí​​.

