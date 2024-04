Není ta kouzelná domácí směs vlastně živá voda z pohádek? Možná ano! Dobré domácí hnojivo totiž opravdu dokáže květiny vzpružit. Než jej ale použijete, zjistěte, co vaši pokojovku trápí.

Skomírá vaše pokojovka?

Myslíte, že už je po ní? Nebo se chcete pokusit o vzkříšení vaší pokojovky? Zkuste to pomocí jednoduchých domácích hnojiv. Každá troška do mlýna se počítá a docela obyčejná hnojiva ze zbytků z domácnosti mohou rostliny nakopnout do života.

S přípravou vám pomůže třeba tento příspěvek z YouTube kanálu Chilli farmer. V tomto konkrétním videu vám napoví, jak připravit domácí hnojivo ze skořápek. Je to hračka, uvidíte!

Zdroj: Youtube

Jak zachránit umírající pokojovku?

Není vždy všem dnům konec. I když vaše pokojová rostlina opadá a tváří se velmi neživě, někdy je stále šance ji zachránit. Záleží ale také na tom, co jste jí udělali a proč vlastně chřadne. Nabízejí se především dva důvody, které se oba týkají zálivky.

Nejčastěji je rostlina přemokřená a zahnívá nebo naopak málo zalévaná a schne. Pokud je na řezu stále vidět nazelenalé pletivo a větvička je spíš gumová a nezlomí se okamžitě jako sirka, můžete se pokusit o záchranu rostliny.

Co se týče zahnívání kořenů, nejlepší je podívat se, co z kořenového balu vůbec zbylo. Zálivkou majitelé nechtěně likvidují své rostliny téměř na denním pořádku, a proto se vůbec nestyďte, že se to přihodilo i vám.

Rostlinu opatrně vyklepněte z květináče a dobře prozkoumejte její kořenový bal. Ostrými nůžkami nebo nožíkem odstraňte veškeré měknoucí a hnijící části. Pokud na kořeny špatně vidíte, klidně je propláchněte vodou a řežte až pak.

Nebojte se nechat rostlinu po tomto zákroku mírně zaschnout. Ideálně stačí den nebo dva, během kterých neuhyne, ale dojde k vysušení řezu, který už pak ani ve vodně nezačne hnít. Pak rostlinu znova zasaďte ideálně do nového substrátu a dopřejte ji drenážní vrstvu. Zvažte, zda nestojí za výměnu také původní květináč, krytka či miska. Zahnívající rostlina totiž měla příliš mnoho vody, která nemohla odtékat, čemuž je třeba předejít.

Domácí hnojiva můžete do zálivky přidat hned, ale zalévejte raději po troškách. S agresivnějšími průmyslovými minerálními hnojivy počkejte alespoň 14 dní, rostlina musí mít čas na zakořenění.

Pokud vaše rostlina zcela uschla a větévky se lámou jako párátka, pak už ji nic neoživí. Jestliže je v ní ale stále trocha života a na pohled i něco málo zeleného pletiva viditelného v řezu, můžete se pokusit probudit ji k životu pravidelnou, ale střídmou zálivkou, abyste ji neutopili. Rostlinu můžete ořezat až do živého. Na suchém dřevě stejně neobrazí.

Následně ji umístěte na to nejideálnější stanoviště, které jí můžete nabídnou a pravidelně zalévejte. K tomuto účelu se hodí zálivky s domácím hnojivem, které rostlině dodají navíc i živiny. Ty dopomáhají ke zlepšení metabolických procesů a snad i brzkému zazelenání.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Dejte si pozor na přebytečnou vodu v krytce květináče nebo nádoby bez odtoku.

Domácí hnojiva pro pokojovky ze zbytků

Kromě jednoduchého hnojiva z vaječných skořápek můžete rozhodně vyzkoušet také hnojivo z banánových slupek, použitelné jsou však také slupky z jablek nebo cibule. Macerováním slupek ve vodě po dobu jednoho dne získáte jednouchý nálev, který lze použít místo zálivky.

Někdo používá jen tekutinu, jiní slupky rozmixují a k rostlině nalejí i takto rozmělněné pevné části. Další možností je tyto zbytky sušit, rozemlít a pak přidávat do zálivky nebo přímo do substrátu.

Pro pokojovky je také učiněným zázrakem hnojivo z droždí s troškou cukru nebo i cukr samotný. Z droždí a cukru zadělejte kvásek jako při pečení, tedy v troše teplé vody rozmíchejte balíček kvasnic s lžící cukru a nechte odstát. Pozor, kvásek vzkypí, tak ať vám neuteče. Kvásek řeďte vodou v poměru 1:5 a použijte místo zálivky.

I když jsou domácí hnojiva ve formě zálivky určitě vhodná, ani s nimi to nepřeháněje. U strádajících rostlin nechte raději substrát jen natáhnout potřebné tekutiny a nenechávejte přebytečnou vodu v misce či krytce květináče. Při oživování buďte trpěliví. Někdy rostlině trvá poměrně dlouho než se opět zazelená.

Zdroje: bhg.com.au, zahradkar.pluska.sk