Nemusíte mít luxusní domácnost ani vymalováno trendy barvami. K pocitu pohody patří vůně a ty můžete docela snadno vyčarovat i z toho, co máte ve vaší kuchyni. Připravte si doma neodolatelné domácí osvěžovače.

Provoňte si domov

Máte nějaké osvědčené a oblíbené domácí vůně? Tyto domácí parfémy jsou velmi příjemné a někdy docela nenápadné či naopak zdobné a velmi hezké. Neměly by být příliš agresivní a uvolňovat by se měly ideálně velmi pomalu a neustále. I ty nejpříjemnější vůně však nemusejí být kupované, docela snadno si je můžete také vyrobit.

Pokud máte oblíbené esenciální oleje, pak si můžete v okamžiku i vyrobit takovýto domácí parfém. S jeho výrobou vám poradí autorka tohoto příspěvku z YouTube kanálu LadySasetka DiY.

Zdroj: Youtube

Domácí osvěžovač: Ingredience máte v kuchyni

Příjemné vůně máme často spojené s kuchyní, kde často voní kdejaké koření a dobroty. Pomerančová kůra, jablka a skořice, ale také hřebíček, vanilka nebo i méně sladké vůně ke kuchyni patří.

Krásně a intenzivně voní i bobkový list, nové koření nebo jalovec, který se používá spíš na Vánoce. Jenže do těch ještě nějaký čas zbývá, a tak můžete doma vytvořit podzimnější atmosféru. V Británii či Spojených státech patří k podzimu především „dýňové koření“ což je podobná směs, jakou my používáme spíš do perníku nebo do svařeného vína.

A co s nimi? Když se nechcete vrhnout do pečení a ani svařené víno vás zatím neláká, uvařte si z několika ingrediencí osvěžovač domácnosti, který váš domov provoní hned několikrát.

Základem je povaření ingrediencí ve vodní lázni, tehdy zavoní bytem poprvé. Až směsku pořádně provaříte, můžete touto vůní naplnit sklenici a nechat ji stát v bytě jen tak. Příhodné je to například u dveří do bytu nebo domu.

Další možností je směs scedit přes plátýnko, gázu nebo kávový filtr. Tekutinou naplňte rozprašovač a používejte vůni kdykoli vás napadne zpříjemnit si jí atmosféru.

Oblíbené vůně pro domácí osvěžovače

Co zkombinovat, aby to u vás doma neodolatelně vonělo? Pokud rádi pečete, většinu těchto ingrediencí už doma máte a nebo je velmi snadno pořídíte. Osvědčené jsou například tyto kombinace:

Na plátky nakrájený citron bez peciček, 2 nebo 3 sušené levandulové květy a stejné množství větviček rozmarýnu,

polovina pomeranče nakrájená na plátky, vanilkový lusk a 5 lístků máty,

polovina čerstvé okurky nakrájená na plátky, 4 cm čerstvého nakrájeného zázvoru a 5 lístků bazalky,

borové větvičky, 3 bobkové listy a troška nastrouhaného muškátového oříšku,

jedna na plátky nakrájená limetka, snítka tymiánu, několik listů máty a vanilkový extrakt,

nakrájená polovina pomeranče, dva kousky celé skořice, 5 hřebíčků, 3 kuličky nového koření a případně badyán.

Zdroje: housedigest.com, theyummylife.com