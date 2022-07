Co se stane, když smícháte kočkolit s bylinkami a dáte do botníku

Určitě nechcete jako první při příchodu domů cítit nevábný zápach z botníku. A co teprve tchýně, co přijede na návštěvu! Jak se takového nelichotivého smrádku zbavit?

„Táto, ty si se zul!“ jistě si tuto hlášku z českého filmu Slunce, seno a pár facek pamatujete. Nebudeme si nic nalhávat. Boty po nějakém čase nošení zapáchají. Někdy jen málo, ale dost často je to velice silný odér, který se z botníku proplíží až třeba do obýváku. V tu chvíli byste nejraději boty vyhodili do koše a koupili nové. Ale nemusíte hned myslet na to nejhorší. Máme pro vás několik tipů, jak se zápachu bot, tudíž i botníku, zbavit.

V uzavřeném botníku se zápach bude držet a bakteriím se toto prostředí bude také velice zamlouvat! Zdroj: New Africa / Shutterstock.com

Celodenní nošení uzavřené obuvi v práci, zejména v létě, vůni nohou moc nepřidá. Dorazíte domů vyčerpaní z dlouhého dne, vyzujete boty a jako perlička no dortu se na vás vyvalí zápach, který by porazil i vola. No co, v tu chvíli to asi řešit nebudete, jste rádi, že jste vůbec domů dojeli bez klimbnutí v autobusu. Hodíte boty do botníku a po sprše jdete rovnou na kutě. Ráno ale na vás čeká po otevření botníku facka. A takovou facku nechcete dostávat denně…

Propocené boty do botníku nepatří

Příště po takovém dni myslete na to, že takto propocené a zapáchající boty do botníku jednoduše nepatří. Uzavřený prostor skříňky se náramně líbí bakteriím, které se budou množit jedna báseň. Boty dejte na balkon, aby větraly a vyčichly. Kdo nedisponuje balkonem či terasou, nacpěte do bot alespoň noviny, ty do sebe přebytečnou vlhkost absorbují. Když materiál dovolí, čas od času boty vyperte v pračce.

Pokud je to vzhledem k materiálu možné, občas boty vyperte v pračce. Zdroj: Shutterstock.com / Autor: Shutterstock.com

Kvalitní materiály

Zápachu bot jde z větší části i předcházet, a to pořizováním obuvi z kvalitních a prodyšných materiálů. I přesto se doporučuje, aby se za den boty několikrát měnily. Jakmile nastane teplejší období, využijte ho k nošení bot s otevřenou špičkou.

Samozřejmě se nejedná pouze o kvalitu bot, ale i ponožek, které dokážou napáchat také velkou paseku. Základem jsou bavlněné ponožky, prodyšné a mohou mít i speciální antibakteriální úpravu. Jestliže trpíte na pocení nohou, během dne si ponožky měňte. U punčochových materiálů pro ženy se asi rozepisovat nemusíme, že.

Je potřeba dbát i na kvalitní výběr ponožek. Zdroj: profimedia.cz

Zatuchlý botník - jak to změnit?

Pokud už k tomu došlo a vy se zápachu botníku nemůžete zbavit, máme pro vás několik rad, jak na to. Nestačí se postarat jen o boty, musíte se vrhnout na očistu celého botníku, jinak se smradu nezbavíte. Botník nejprve nechte vyvětrat a na noc vložte do jeho útrob domácí pohlcovač zápachu. Ten si vytvoříte jednoduše a levně doma:

Do tenké ponožky dejte 2 lžíce jedlé sody smíchané s hrstí kočičího steliva, lžičkou mleté kávy, lžičkou dětského pudru (nemusí být) a přidejte sušené bylinky (levandule, meduňka, máta, rozmarýn atd.).

Naplněnou ponožku vložte do spodní části botníku.

Druhý den botník vydezinfikujte. K dezinfekci prostoru skvěle poslouží například octový roztok.

Trápí vás přemnožené bakterie v botách? Zničit je můžete pomocí teploty. Boty vložte do černého igelitového pytle a nechte „smažit" na sluníčku. Vždy se ale řiďte typem bot, protože by se mohly lehce extrémní teplotou poničit.

EXTRA TIP!

Vyrobte si několik domácích pohlcovačů a naplněné ponožky kočkolitem a bylinkami vložte do všech zapáchajících bot.

