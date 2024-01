Svědí vás pokožka a nevíte, co s tím? Pokud se na místě, které si nemůžete přestat škrábat navíc objeví zarudlý pupínek, může být na vině sametka, roztoč, nad kterým se oklepou hlavně arachnofobici. Jeho larvy navíc dokáží natropit velké problémy. Naučme se s nimi bojovat.

Sametka podzimní, latinsky Neotrombicula autumnalis, sice žije převážně na zahradách, ale nikde není psáno, že si ji nemůžeme přinést také domů, případně nemůže připutovat na těle našich čtyřnohých miláčků, kteří tak rádi běhají v trávě. Jde o roztoče, který svým jemně, ale hustě ochlupeným tělem, skutečně připomíná plyšáka, i když ve tvaru, který může mnohé lidi doslova odpuzovat. Samotní dospělí jedinci, kteří dosahují velikosti do jednoho milimetru, nám ale příliš škody nenadělají – větší problémy jsou s jejich larvami.

Pokožka rudne a svědí

Co vlastně taková larva sametky, dlouhá kolem dvou desetin milimetru, způsobí? Nemoc, která se může na základě jejího působení rozvinout jak u člověka, tak i u dalších teplokrevných živočichů, tedy třeba u psů nebo koček i dalších domácích zvířat, se jmenuje trombikulóza. Poznáme ji celkem snadno podle zarudlých pupínků, které svědí a nedají se “utišit”. V té chvíli už ale larvu sametky na pokožce nenajdeme, alergická reakce se totiž rozvíjí několik hodin po jejím odpadnutí. Bohužel se musíme smířit s tím, že bude několik dní trvat, než příznaky odezní a my si zase oddechneme.

Stačí se dobře umýt

Co proti sametce můžeme dělat? Máme-li podezření na místo, kde by se mohla vyskytovat, je vhodné použít přípravek na její hubení a místo důkladně ošetřit. Pokud zjistíme riziko, že bychom mohli mít larvy přisáté na pokožce, například poté, kdy jsme sekali trávník, kde se sametky rády zabydlují, bude nejlepší provést preventivní opatření. Jaké? Jednoduše si pokožku umyjte teplou vodou a mýdlem. Je to snadné a v tomto případě nečekaně účinné. Larvy sametek odpadnou a my se ubráníme nepříjemným následkům.

close info Profimedia.cz zoom_in Sametky se vyskytují na místech, kde má savec nebo člověk slabou kůži

Netouží po našich domovech

Dobrou zprávou pro všechny, kteří někde na těle objeví zmiňované svědivé pupínky podobné těm, které může způsobit popálení kopřivami, je, že sametky podzimní nepřenášejí žádné choroby. Přesto je samozřejmě alergická reakce velmi nepříjemná. Největší riziko “útoku” sametek je v letních měsících, a to až do října. Přineseme-li si ji domů, s největší pravděpodobností nebude mít snahu se u nás zabydlet, leda by se zavrtala do zeminy u větších pokojovek, kde se mohou larvy vyvíjet v dospělce. Jakmile má ale možnost, raději se vrátí do přírody.

