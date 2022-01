Domácí samočistič WC: Vyrobte si jednoduchý prostředek z jedlé sody

Usazeniny, vodní kámen a zanesená mísa. Jasně, že vám pomůžou běžně dostupné prostředky z obchodu. Proč za ně však zbytečně utrácet?! Vyrobte si raději domácí ekologický samočistič toalety bez agresivní chemie.

Čištění záchodu není zrovna nejpříjemnější činností. Proč si tedy tuhle velice nelibou součást úklidu, která se prostě musí vykonat, výrazně neulehčit? Domácí čistič budete mít hotový za chvilku a vaše toaleta po něm bude navíc krásně vonět. Než se pustíte do práce, připravte si k ruce pár potřebných věcí.

Co budete potřebovat

nádobu na smíchání ingrediencí

prázdnou plastovou láhev po jiném WC čističi

trychtýř

50 g kyseliny citronové

50 g jedlé sody

1,5 balení dortového želé v prášku

éterický olej

Jde se na to

Na začátek si připravte dortové želé podle návodu. Pečlivě jej promíchejte a nechejte tak na dvě hodiny odstát, aby dostatečně ztuhlo. Následně tuhou směs pomocí kuchyňské metličky rozmíchejte, abyste dosáhli gelové konzistence. Postupně do ní vmíchejte jedlou sodu a kyselinu citronovou, budou ve vašem prostředku účinkovat jako výborný čistič. Obě ingredience skvěle pokoří nejen vodní, ale i močový kámen. Nakonec do gelové hmoty nakapejte asi 10 až 15 kapek vonného oleje podle vašeho vlastního výběru. Je na vás, jestli upřednostníte citrusové plody, oblíbené jehličí či odér aloe vera.

Připravenou čistící směs přelijte pomocí trychtýře do prázdné plastové láhve od vypotřebovaného prostředku na WC. Její výhodou je, že bývá většinou zakončena úzkým zobáčkem, kterým se gel dobře aplikuje do špatně přístupných míst toalety. Pak už stačí obvyklým způsobem použít k dokonalému vyčištění vaší záchodové mísy.

Vyrobte si vlastní WC blok

Používání WC bloků a závěsů pod okrajem záchodové mísy má dost podstatný vliv na svěžest i čistotu toalety. Během každém spláchnutí se totiž skvěle uvolní účinné čisticí látky, které navíc chrání toaletu před vodním kamenem a nechtěnými bakteriemi. Takže toaleta se tak vyčistí vlastně sama.

Co budete potřebovat

prázdný WC závěsný držák

100 ml vody

25 až 30 ml tekutého mýdla

1 lžičku kukuřičného škrobu

6 lžiček kyseliny citronové

pár kapek esenciálního oleje

Z předepsaného množství si vyrobíte 4 až 5 dávek a jedna vám vydrží skoro celý měsíc. Připravte si hrnec, nalijte do něj vodu a přidejte kyselinu citronovou a škrob. Ten si předem rozmíchejte v trošce studené vody. Veškeré ingredience pečlivě smíchejte a dejte vařit na mírný plamen. Průběžně míchejte tak dlouho, dokud se tekutina nezačne měnit v tu správnou gelovou konzistenci. Ve chvíli, kdy má směs požadovanou hustotu, stáhněte hrnec z plamene a přidejte do ní pár kapek vašeho oblíbeného esenciálního oleje. Velice vhodný je tea tree olej, protože bezvadně bojuje proti plísním a virům.

Dodejte mýdlo

V tuto chvíli je to na vás, protože máte na výběr. Buď do závěsného držáku můžete dávkovat do jedné části gel a do druhé tekuté mýdlo, anebo mýdlo přimíchat do gelové směsi. Pak už stačí jen zavěsit WC blok do mísy a zbytek skladovat v plastové lahvi.

Zdroje: www.dometa.cz, www.prima-receptar.cz, www.snadnobydlet.cz