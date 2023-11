Chcete doma dopřát rostlinám dokonalou péči, za kterou vám jistě poděkují krásným vzhledem? Připravte pro vaše pokojovky domácí výživný substrát.

Pokud chcete, aby se vašim rostlinám dařilo, potřebují v prvé řadě správné podmínky, a to dle jednotlivého druhu. Myslete vždy na správné umístění s přiměřeným množstvím světla a slunečních paprsků, také na odpovídající závlahu a samozřejmě i na kvalitní substrát s dostatkem živin. Pak vám budou veškeré pokojovky spokojeně růst mnoho let. Jak si můžete vyrobit vlastní substrát DIY? Zcela jednoduše!

Zdroj: Youtube

Není nad domácí substrát

Mít vlastnoručně vyrobený substrát má hned několik výhod. Kromě toho, že se jedná o naprosto jednoduchou činnost, budete vědět z čeho se opravdu skládá. U substrátu z obchodu tuto jistotu nikdy nemáte a také nemusí být zcela čerstvý. A navíc jistě ušetříte i značnou finanční částku a uděláte pro vaše pokojovky opravdu to nejlepší. Které suroviny budete konkrétně potřebovat?

Kokosová drť

Zpravidla pořídíte kokosovou drť jako lisovanou kostku. Její výhodou je nejen její nasákavost, ale i lehkost a vzdušnost. Pokud ji vložíte do kbelíku s vodou, máte během chvilky hned několik litrů základního substrátu. V celkovém množství budoucí směsi by měl tvořit 50 %. Protože však neobsahuje žádné živiny ani mikroorganismy, je nutné je do něj přidat.

close info Archiv ireceptar.cz zoom_in Dodejte také kvalitní kompost.

Kompost

Dalších 40 % by měl tvořit kvalitní kompost, který doplní scházející živiny, humidové kyseliny a mikroorganismy. Nejlepší je vždy využít kompost z domácích zdrojů, tedy ze zahrady nebo z domácího kompostéru. Můžete si ho však také pořídit z nejbližší kompostárny.

Drenáž

Jako drenážní složku lze využít buď písek, zeolit, perlit nebo lávovou drť, tedy materiál, který dodá substrátu správnou propustnost. Drenáž by měla tvořit 9,5 % celkového obsahu.

close info Shutterstock.com / Autor: Shutterstock.com zoom_in Je potřeba dodat dusík, fosfor a draslík.

Hnojivo

Dalším důležitým komponentem je hnojivo, jehož by mělo být v celkové směsi 0,5 %. Vždy by mělo mít vyvážený poměr prvků N-P-K, tedy dusíku, fosforu a draslíku. Využít můžete také organické červí hnojivo, které je vyrobené ze sušených exkrementů moučných červů. Je bohaté na minerály a chitin, který dodává rostlinám kromě jiného i vysokou odolnost proti případným škůdcům.

Jak ingredience smíchat

Na výrobu jedné dávky substrátu využijete 1 kostku kokosové drti, která mívá váhu kolem 600 g. Zalijte ji 3 l vody, pak přidejte 4 l kompostu, 0,5 l drenáže a 5 polévkových lžic červího nebo minerálního hnojiva. Náležitě veškeré složky promíchejte a můžete se pustit do přesazování. Brzy budete potěšení, jak vaše pokojovky doslova vzkvétají!

