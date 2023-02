Neutrácejte zbytečně! Tablety do myčky si vyrobíte za pár korun z věcí v šuplíku

Šetřete nejen domácí rozpočet, ale i přírodu. Používejte domácí tablety do myčky, které jsou často účinnější a vyrobíte je z běžně dostupných ingrediencí za pár korun.

Domácí tablety do myčky

Zkuste mýt nádobí v myčce ekologicky a využijte k tomu prostředky, které jsou šetrné jak k přírodě, tak k nádobí i samotnému spotřebiči. A navíc to pocítíte i na vaší peněžence!

Stačí si vyrobit jednoduché tablety do myčky, které vám zajistí dokonale čisté nádobí. Jedná se také o příjemnou zábavu, do které můžete zapojit děti či vnoučata. Výroba domácích tablet do myčky není nijak obtížná a zvládne ji opravdu každý.

Jak na to? Podívejte se na video:

Vytvořte si mycí hmotu

Připravte si nejprve misku a smíchejte v ní 1 polévkovou lžíci kyseliny citronové, 4 polévkové lžíce jedlé sody a stejné množství kuchyňské soli a sody na praní. Pokud se ve směsi vyskytují hrudky, rozmačkejte je.

Následně propojte veškeré ingredience pomocí vody. Nejlepší je použít rozprašovač, kterým budete sypkou hmotu postupně spojovat. Díky tomu vám nikdy nevznikne příliš řídká kaše. Občas můžete materiál propracovat prsty, zjistíte tak, zda se již dají z hmoty tvarovat tablety, které drží pohromadě.

Základem hmoty k výrobě tablet je jedlá soda. Zdroj: Profimedia

Test správné konzistence

Abyste si byli jisti, že hmota je tak akorát hustá, můžete ní zkusit naplnit například kávovou lžičku a hmotu vyklopit. Jakmile drží tvar, můžete přistoupit k samotné tvorbě tablet.

Tablety do myčky z tvořítka na led

Ve chvíli, kdy máte hmotu na tablety připravenou, můžete z ní začít tvořit tablety. Velkým pomocníkem vám budou tvořítka na led, kam stačí hmotu pevně namačkat. Pokud si budete tablety uchovávat například v průsvitné dóze, můžete zvolit atraktivní tvary, nejen klasické kostky či obdélníky. Důležité je, aby se vám tablety ve výsledku vešly do zásobníku v myčce.

Dejte tabletám čas na ztvrdnutí

Následně nechte na čerstvém vzduchu hmotu v tvořítku vyschnout, a to zhruba 5 až 6 hodin. Pak můžete tablety opatrně vyjmout z formy. Nejlépe se vám budou vyklápět z formiček ze silikonu.

Místo koupeného leštidla lze použít bílý ocet. Zdroj: shutterstock.com

Levné leštidlo máte doma

K tomuto účelu můžete namísto koupeného chemického leštidla snadno využít sílu octa. Nalijte ho trochu před spuštěním mycího cyklu do zásobníku na leštidlo. Lepší variantou je ocet bílý, který vám na nádobí zajistí dokonalý lesk.

Zdroje: www.bydlimekvalitne.cz, www.onlyu.cz, www.living.iprima.cz