Domácí tablety do WC: Stojí pár korun a mísu čistí až 14 dnů

Čistý záchod je vizitkou čisté domácnosti. Domácí tablety do toalety vám k němu dopomohou a ke všemu za pár korun!

Člověk se snaží neustále si nejrůznější věci zjednodušovat. Samozřejmě i co se toalety týče! A když u toho ještě ke všemu ušetří? To je pak značka „ideál“. Pojďte si dnes zkusit vyrobit domácí tablety do WC a nebojte, nic složitého vás nečeká!

Všichni se snažíme udržovat záchod v čistotě, nikdo na něj přece nechce chodit za trest. Kupujeme nejrůznější přípravky, aby se nám toaleta lépe čistila a čistá zůstala co nejdéle. Toaletní kachny, voňavé a čisticí závěsy na okraje, gelové „kytičky“, šumivé bomby… a právě na jejich výrobu se chystáme! Zabere vám to jen chvilku času a výsledek? No posuďte sami!

Tablety do WC

Předem upozorňujeme, abyste si na přípravu vzali rukavice.

Hmotu, ze které se poté vytváří tablety, zvládnete spojit za deset minut.

Potřebujete:

60 g kyseliny citronové

150 g jedlé sody

lžíce 3% peroxidu vodíku

několik kapek esenciálního oleje dle vlastního výběru

půl sklenice octa

Jak na to:

Nejprve si spojte ocet s peroxidem vodíku, pak přidejte jedlou sodu s kyselinou citronovou a nakonec nakapejte několik kapek esenciálního oleje. Vytvořte soudržnou hmotu, ze které si buď vytvořte kuličky, anebo si klidně vezměte k ruce vykrajovátko perníčků, tvořítka na led, apod. Vzniklé bomby nechejte přes noc pořádně ztvrdnout a následně uložte do zavařovačky.

Bombu vhoďte do wc jednou týdně, nechte vyšumět a toaletní mísu pečlivě vydrhněte. Bomby ničí choroboplodné zárodky, zabraňují vzniku vodního kamene a eliminují zápach.

Základ domácích tablet do WC tvoří jedlá soda a kyselina citronová. Zdroj: Shutterstock



„Nízkonákladové“ šumící bomby

Máme pro vás ještě jeden postup, na který potřebujete jen:

90 g kyseliny citronové

200 g jedlé sody

3 lžíce octa

několik kapek esenciálního oleje

rozprašovač + vodu

Postup:

Do rozprašovače si nalijte vodu, přilijte tři lžíce octa a několik kapek esenciálního oleje. V misce smíchejte kyselinu citronovou a jedlou sodu. Na tuto směsku začněte pomalu aplikovat roztok z rozprašovače a průběžně promíchávejte. Jakmile dosáhnete konzistence navlhlého písku, máte hotovo. Nesnažte se roztok k sypké směsi přilívat, protože když bude směs moc mokrá, vyšumí vám. Následně stačí zase tabletky vytvarovat a nechat ztvrdnout přes noc. Uchovávání je stejně jako v předchozím případě – v zavařovačce.

Zdroje: www.svetkreativity.cz, www.hobby.instory.cz