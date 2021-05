Domácí úrazy: Jak rychle reagovat, když se něco stane dítěti nebo seniorovi?

Malé děti a senioři tráví nejvíce času doma, a tak není divu, že se jim právě tam nejčastěji něco přihodí. Přitom se tomu dá zabránit!

Když má člověk doma batole, opatří nábytek různými chrániči, jen aby se dítě neuhodilo do hlavy nebo si neskříplo prsty ve dveřích. Jedy a čistidla pak zůstanou pár let pod zámkem stejně jako okna nebo přístup ke schodům a ke sporáku. Taková opatření přijdou většině rodičů normální a bez mrknutí oka za ně vydají peníze navíc. Málokoho ovšem napadne, že by se pak měl podobně připravit na pokročilejší věk a zbavit svůj byt překážek, a naopak ho vybavit šikovnými pomůckami.

Jaké jsou nejčastější úrazy tam, kde bychom měli být nejvíc v bezpečí?

Pády: jsou často zbytečné

Ve věku nad 65 let jsou pády nejčastější příčinou úrazů, ať už mají následky přechodné, trvalé, nebo dokonce fatální. Jsou často důsledkem nerovných podlah, kluzkého povrchu, nestabilního nábytku či špatného osvětlení. K tomu se u řady seniorů přidá omezení v pohybu, křehčí kosti, ochablé svaly, horší koordinace a pomalejší reflexy, to vše třeba ještě v kombinaci s nízkým či kolísavým krevním tlakem nebo tišícími léky. Dobrá zpráva je, že překážky z první skupiny můžeme do velké míry ovlivnit. Jak?

Koberce můžeme přilepit nebo je jednoduše dát pryč Zdroj: Shutterstock.com

Můžeme začít například tím, že se nekompromisně zbavíme všech kusových koberečků a klouzavých bot a že než vejdeme do čerstvě vytřené místnosti, zkrátka si počkáme, až podlaha úplně uschne. Pokud to jde, postaráme se o snížení prahů a nábytek připevníme k podlaze či ke stěně. Na zemi nenecháme stát ani tašku nebo papírovou krabici – ve dne je uvidíme, ale v noci?

Byt opatříme dostatečným osvětlením, na vhodná místa můžeme nainstalovat spínání na fotobuňku. Na noc si pak k posteli připravíme čelovku – pomůže nám na cestě k vypínači, a ještě budeme mít obě ruce volné, třeba pro hůlku.

A když už spadneme? Základem je komunikace, tedy nosit u sebe telefon, píšťalku nebo cokoli, co přivolá pomoc. A nosit je s sebou všude, i na toaletu. Ta je mimochodem jedním z nejběžnějších míst úrazu. Proto je dobré pořídit si navíc zvýšené prkénko a vedle mísy i ve vaně mít opěrná madla.

Musíme počítat i s tím, že když upadne senior nebo člověk s tak omezenou hybností, že bez pomoci zkrátka nevstane, zůstane ležet několik hodin až dní bez vody, jídla, léků a často na chladné zemi, což pak vede k dehydrataci či podchlazení a snižuje možnost vyváznout z takové příhody bez následků.

Popálení a opaření: stejně jako u dětí

Ve vyšším věku jsou naše reflexy pomalejší a kvůli chorobám, které ovlivňují vnímání, je pak snazší si za prvé později všimnout nebezpečí a za druhé na něj včas zareagovat. Za třetí se pak jakákoli rána hojí hůř než ve dvaceti. Proti opaření existují termostatické baterie, na kterých si nastavíme omezení teploty, abychom se při mytí nádobí nebo ve sprše neopařili. Navíc tyto baterie znamenají úsporu vody. Na trhu je i spousta dalších pomůcek – od maxi chňapek sahajících až po lokty až po požární hlásiče či ostřikovače.

Ani nad prostým odřením kůže bychom neměli mávnout rukou Zdroj: Profimedia.cz

Pořezání: žádná rána není banální

I tady je potřeba změnit optiku – ani nad prostým odřením kůže bychom neměli mávnout rukou. Proč? Rány, tedy jakékoli poškození kůže, jsou branou pro infekci. Není třeba dodávat, že to je obzvlášť velké riziko pro pacienty se sníženou imunitou, seniory, chronicky nemocné (s diabetem či kožními chorobami) či pro lidi špatně živené, kterým se rány kvůli nedostatku bílkovin a jiných živin hůře hojí. Jak tedy odřeninu či řeznou ránu ošetříme? Odstraníme z ní nečistoty a naneseme na ni a do jejího okolí například multispektrální dezinfekci na bázi jódu. Pak ránu překryjeme čistým či lépe sterilním obvazem, který vyměníme jen tehdy, když prosákne nebo se znečistí zvenčí.

A kdy s ránou raději půjdeme k lékaři? Pokud krvácí déle než dvacet minut, pokud krvácí silně a tak, že ani tlak na ni tok krve nezastaví, pokud je hlubší než 1 cm nebo velká tak, že bude potřebovat šití.

Zdroj: Časopis Receptář