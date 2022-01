Domácí WC tableta z jedlé sody skvěle vyčistí záchod bez práce a za pár korun

Čistá domácnost je zdravá domácnost, a i když se nic nemá přehánět, hygienicky čistá toaleta je nutností. Zkuste to tentokrát bez chemie, tabletu do WC si vyrobíte snadno doma z běžných a pro přírodu neškodných ingrediencí.

Proč si vlastně připravovat vlastní tablety do záchodové mísy? Může to být první krok pro to, abyste svou domácnost a potažmo svoje zdraví nezatěžovali zbytečnou chemií. Za druhé ulevíte své peněžence a životnímu prostředí, kdy bude zase o jednu koupenou plastovou láhev s čisticím přípravkem méně. To za to stojí, ne?

Nachystejte si

Základem přírodních tablet do WC je jedlá soda, kyselina citronová a esenciální olej. Dále si připravte mísu, vařečku, lžíci, pečicí papír, potravinovou fólii a nějakou vhodnou formu, například staré tvořítko, formičky na ledové kostky či jiné. Pokud formu nemáte, stačí z hmoty tvarovat kuličky.

Esenciální olej dodá tabletám vůni. Zdroj: Shutterstock

Suroviny:



dva díly jedlé sody

jeden díl kyseliny citronové

pár kapek esenciálního oleje

voda v rozprašovači

Vyrovit domácí tabletu do WC snadno zvládnete. Zdroj: Shutterstock

Postup:

Do mísy dejte sodu a kyselinu citronovou a dobře promíchejte. Směs musí být tak akorát - ani příliš sypká, ani příliš tekutá. S tím pomůže voda v rozprašovači, do které přidejte pár kapek esenciálního oleje a směs několikrát postříkejte. Míchejte pomalu, pečlivě, dokud se všechno důkladně nepropojí v kompaktní hmotu, abyste ji snadno mohli tvarovat.

Na arch pečicího papíru položte tvořítko a směs do něj namačkejte, uhlaďte a poté vyklepněte. Zvolili jste formu na led? Předtím, než do ní natlačíte hmotu, vystelte ji potravinovou fólií, půjde vám tak tableta lépe vyloupnout. Tvarovali jste kuličky? Zabalte je do potravinové fólie, aby pěkně držely tvar.



Hotové tablety nechte vyschnout v pokojové teplotě minimálně 24 hodin. Skladuje v chladu a suchu v uzavřené nádobě. Pro použití stačí tabletu vhodit do záchodové mísy. Krásně zašumí, jedlá soda s kyselinou citronovou budou vzájemně reagovat a odstraní nežádoucí bakterie. Odměnou vám bude perfektně čistá toaleta a dobrý pocit, že jste ušetřili, a navíc neškodíte životnímu prostředí.

Zdroje: earthfriendlytips.com, Babinet.cz