Chystáte se odjet na zimní dovolenou a nechcete, aby vaše pokojové květiny strádaly? Zajistěte jim jednoduché domácí zavlažování z PET lahve.

Pokud chcete s rodinou na nějaký čas opustit domácnost a vyrazit si užít zimních radovánek na hory, jednou z věcí, kterou je nutné zabezpečit, je péče o květiny. Pokud však nemáte blízkou osobu či ochotného souseda, který se o živé rostliny postará, nezoufejte! Existuje totiž velmi jednoduchý způsob, jak si můžete vytvořit zavlažovací systém, který se o potřebnou zálivku postará. Postačí vám k tomu obyčejná plastová lahev.

Jak na zavlažování rostlin v domácích podmínkách? Podívejte se na toto YouTube video na kanále jack8blue:

Samozavlažování z PET lahve

Prázdné PET lahve se dají ještě šikovně využít mnoha způsoby. Dokonce se mohou stát praktickou zásobárnou vody pro květiny ve vaší delší nepřítomnosti. Rostliny si vždy odeberou tolik vláhy, kolik budou potřebovat. Výhodou je i to, že se voda dostane i ke kořenům.

close info Shutterstock zoom_in Využijte PETky k samozavlažování.

Jak PETku použít

Naprosto jednoduché, ale efektivní samozavlažování si zajistíte tak, když odříznete dno lahve a do víčka uděláte několik dírek rozžhavenou silnou jehlou či slabším hřebíčkem. Tímto způsobem upravenou PETku zapíchněte hrdlem s děravou zátkou do půdy k rostlině a naplňte ji vodou. Pokud je láhev příliš velká a těžká, je lepší ji zapřít dřevěným kolíčkem. Bude pevně držet a nebude hrozit, že by se skácela a vylila.

Silný provázek, knot nebo vlna

K zavlažování květin můžete využít trik s provázkem. Jeden jeho konec vložte do nádoby s vodou, která by měla být výše než květináč s rostlinou a druhý konec vložte do zeminy. Květina si vodu dle potřeby natáhne.

Hliněné kuličky

Dalším pomocníkem k zavlažování květin jsou při delší nepřítomnosti hliněné kuličky. Když je namočíte a umístíte na dno květináče, budou si moci rostliny čerpat tolik vody, kolik opravdu potřebují.

close info FotoHelin/Shutterstock.com zoom_in Skvělým řešením jsou skleněné koule.

Skleněné koule

Pokud patříte mezi jedince, kteří milují estetiku, můžete si pořídit zavlažovače v podobě skleněné koule. Prodávají se v různých barvách a velikostech a působí zajímavým dekorativním dojmem. Květiny díky nim vydrží bez vaší péče také dlouho. Stačí naplnit její obsah a pak ji šikmo zapíchnout do zeminy.

