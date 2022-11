Triky, jak mít doma čisto i s domácím mazlíčkem: Základem jsou gumové rukavice

Psi, kočky, andulky, morčata... Jedni pouštějí chlupy, další trousí peříčka, jiní vyhazují z klecí podestýlku nebo za nimi zůstává jiný nepořádek. Mít domácí zvíře a zároveň doma udržet alespoň trochu pořádek jako by byl nesplnitelný úkol. Stačí však udělat jen pár jednoduchých změn a osvojit si trochu jiné návyky než v domácnosti bez zvířat. Jak na to?

Ti, kteří žijí v kleci nebo teráriu, alespoň dělají nepořádek jen na jednom místě. Ale psi, kočky, případně jiní volně puštění živočichové mají hřiště z celého domova. Nemluvě o bakteriích a cizopasnících, které soužití s nimi nutně přináší.

Na rozdíl od dětí od nich navíc nemůžeme čekat, že by jednou vyrostli a začali se chovat víc dospěle nebo uvědoměle. Ve skutečnosti ale na čistotu rezignovat nemusíme, není však ani nutné věnovat každou volnou chvilku úklidu!

Koberce s krátkým vlasem fungují jako záchytná místa špíny Zdroj: Shutterstock

Gumové rukavice, úplný základ

Se zvířaty nás vždycky bude čekat o něco víc uklízení. Především ze začátku, a pokud je máme od narození, ale pak znovu, až zestárnou. A ani mezitím to nebude o moc lepší. Kvalitní gumové rukavice zajistí, že si příliš nezničíme pokožku na rukou po desátém vytření nebo setření zablácených tlapek. Stačí si je nasadit a zkusit párkrát pečlivě přejet po pohovce, koberci nebo čalouněné židli. Co to je? Chomáčky chlupů, které se na ně hned začnou lepit. Rukavice jsou o moc účinnější než válečky s lepivým papírem. Po použití je navíc stačí jen opláchnout vodou a připravit zase na příště.

Nepořádek často stačí jen vyluxovat Zdroj: Shutterstock

Tmavá, to je barva naše

Ocásky umazané od bláta, mastné nosy, tlapky po trošce vyskočení. To všechno se s přítomností psů a koček velmi rychle objeví a udělá šmouhy na skříňkách, komodách i zdech. Řešení? Natřít je tmavou barvou. A nejlépe takovou, kterou je možné alespoň občas otřít mýdlovou vodou nebo jemným roztokem některého čistidla. Platí to i pro stěny, kde se obvykle skvrny objeví nejdříve a vydrží na nich nejdéle. Skříňky, které nemůžeme nebo nechceme vyměnit či natřít a přitom jsou z materiálu, jenž se obtížně čistí, můžeme polepit omyvatelnou tapetou, samozřejmě tmavou. Úklid pak bude o mnoho snazší a ani nebude potřeba tak často.

Čím tmavší potah, tím méně nečistot bude vidět Zdroj: Shutterstock

Opravdu účinný čistič

Na kočičí moč nebo psí zvratky běžné úklidové prostředky dost často nestačí. Existují samozřejmě speciální přípravky, které slibují, že vyčistí skvrnu i zneutralizují zápach, ale někdy se to nepovede ani jim a pak strávíme hodiny hledáním toho pravého i utrácením dalších peněz za něco, co zase nezafungovalo. Kdo má osvědčený čistič, drží se ho jako čert kříže. Řada chovatelů přitom přísahá na úplně obyčejnou věc – pánskou pěnu na holení. A ne gel, ale opravdovou pěnu. Stačí ji na skvrnu nastříkat, nechat pár minut působit, a pak vyčistit teplou vodou.

Že se navíc dostalo něco i do spár v podlaze a v rohu v koupelně jsou určitě zbytky směsi jídla, slin a špíny obecně? Na špatně přístupná místa skvěle platí dětské vlhčené ubrousky (pokud nechceme kupovat ty speciální úklidové) a obyčejná špejle. Ubrousek omotaný kolem špejle se pak dostane téměř kamkoli a zázračně vyčistí skoro cokoli. Nejen po zvířatech. A rozhodně se vyplatí mít po ruce pohotovostní univerzální čistič. Snadno ho sami smícháme v lahvičce s rozprašovačem, kam nalijeme polovinu vody, polovinu bílého vinného octa a pár kapek dobrého prostředku na nádobí. Použít ho pak můžeme na cokoli od podlah až po úplně novou pohovku.

Se štěňaty je lepší koberce sundat a jen vytírat Zdroj: Shutterstock

Koberce, ale ne ledajaké

Obyčejný koberec sdílený s domácími zvířaty je noční můra, zvlášť pokud doma máme kočky anebo psy. Mnohem lepší je pořídit si opravdu pěkný kousek zátěžového koberce a položit ho před dveře každé místnosti. A nejlépe ještě k pohovce, pod jídelní stůl nebo na jiná místa, kde se kočky a psi rádi natáhnou. Na všech těchto místech bude fungovat jako interiérová rohožka a prostor, kde zůstane většina špíny. Zátěžový koberec na rozdíl od toho běžného nenasákne tekutinu, naopak na sobě zachytává nečistoty, jako jsou chlupy a bahno, a zároveň se velmi snadno čistí. Obvykle ho stačí zasucha vykartáčovat, ale některé můžeme také vyprat v pračce, pokud je to opravdu potřeba. Důležité je, aby měl protiskluzovou spodní stranu, ať si na něm nezlomí nohu lidi ani zvířata.

Nepořádek pak často stačí vyluxovat Zdroj: Shutterstock

Schovat pod deku

Možná jsme se před pár lety smáli babičce, která na gauč raději dávala ušmudlaný přehoz, aby se neušpinilo čalounění. S domácími zvířaty je ale dobře vybraná deka něčím, co nám umožní trávit čas spolu a přitom výrazně prodlouží život všemu, od postelí přes křesla a podnožky po čalouněné židle. Stačí se zásobit dostatečným množstvím (podle velikosti domova a počtu zvířat) dek nebo přehozů. Nemusí jít o žádné drahé kousky, ty levnější naopak většinou poslouží o moc lépe. Důležité je vybrat různé velikosti, abychom pokaždé neskládali obří deku na jeden malý futon, a zkontrolovat, že je možné je běžně prát. Až se příště půjdeme natáhnout s knížkou, stačí do nohou postele (nebo jinam) přehodit deku, a máme alespoň částečně po starostech.

ZÁVADNÁ CHEMIE

Některá čistidla mohou být pro zvířata nebezpečná, a zejména pokud s nimi čistíme jejich pelíšky, klece nebo hračky, měli bychom být opatrní. Je-li nutné ne zcela bezpečnou látku použít (třeba proto, že má silný účinek proti bakteriím), měli bychom chemikálii naředit a věc pak velmi pečlivě opláchnout. A pak vyvětrat. V každém případě se vyplatí pečlivě číst složení a vždy vědět, čím právě uklízíme.

POZOR NA:

amoniak

bělidla

formaldehyd

chlor

peroxid vodíku

izopropylalkohol

ftaláty

fenoly

Zároveň bychom si měli pamatovat, že ani přírodní čističe nemusejí být úplně neškodné. Neředěný ocet je kyselina, esenciální oleje mohou dráždit a jedlá soda často způsobuje zvracení. Proto je dobré k nim přistupovat se stejnou opatrností. Nechat povrch dobře oschnout, vyvětrat a případně ještě otřít nebo opláchnout čistou vodou.

Zdroj: Časopis Receptář