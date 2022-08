Jedete na dovolenou? Díky tomuto triku se pokojovky budou zalévat i bez vás

Pro většinu Čechů je ten pravý čas na dovolenou. Sluníčko, voda, dobré jídlo a drink v ruce. Ale kdo se vám postará doma o rostlinstvo? Nemusíte se obávat zániku! Máme pro vás skvělou vychytávku!

Každý odjezd na dovolenou je pro rodinu hektický. Obzvlášť pro ženy, které vše potřebné zařizují. Vypnout spotřebiče ze zásuvek, nezapomenout doklady a plavky, hračky pro děti, vyprázdnit lednici, vynést koš… a naposledy zalít pokojové rostliny, snad nezdechnou!

Týden by měly rostliny zvládnout bez větší újmy, záleží na druhu samozřejmě. Ale jestliže plánujete být mimo domov trochu déle, asi budete muset popřemýšlet o někom nebo o něčem, co rostliny zalije v době vaší nepřítomnosti. Pokud to řešit nebudete, celoroční péče přijde vniveč, což by byla obrovská škoda, nemyslíte?

Zápichy do květináče pomohou se závlahou. Zdroj: Profimedia

Jak zabezpečit rostliny před odjezdem

Než za sebou zamknete dveře, je vhodné přemístit rostliny někam, kam nejde přímé slunce. Pokud okna mají žaluzie, stačí je nastavit tak, aby do bytu šlo dostatečné světlo, ale bez přímých slunečních paprsků. Další krok je poskládat rostliny k sobě, aby si vytvořily vlhčí mikroklima, tím pádem nebudou osychat tak rychle. Samozřejmostí je i kontrola všech pokojovek, abyste po příjezdu domů nemuseli řešit rozsáhlé napadení škůdcem.

Sestra přijde zalít

A nepřišla… Výsledek si asi dokážete představit. Jestli někomu svěříte své pokojovky, vyberte si spolehlivého člověka. Ten, kdo nemá k rostlinám žádný vztah, nebude tak pečlivý, některé návštěvy vynechá s tím, že se přece nic nemůže stát. Navíc milovník flóry bude s největší pravděpodobností rostliny znát a nebudete mu muset vše složitě vysvětlovat. Pokojovky neuschnou nedostatkem vláhy, ani se neutopí ve velkém množství vody.

Zavlažování „samo domo“

Když k vám nikdo domů docházet nebude, asi budete hledat jiné alternativy. Jednou z možností jsou zavlažovací hroty nebo baňky, které seženete v obchodech nebo na internetu, kde budete mít větší výběr. Jestliže se vám nechce za nic utrácet, což je v této nelehké době logické, sáhněte po levném a účinném řešení.

Kus špagátu

Budete potřebovat jen silnější provázek nebo přízi a nádoby na vodu. Do vhodné nádoby vlijte vodu, ze které budou rostliny čerpat vláhu. Do nádoby ponořte provaz (nebo jiný vhodný špagát, který bude dobře nasávat vodu) o délce cca 20 cm a druhý konec vpravte do květináče. K vyhloubení tunelu, který by měl vést co nejvíce do hloubky substrátu, použijte třeba tužku nebo špejli. Nádoba s vodou by měla být umístěná výše než květináče s rostlinami. Myslete i na to, že po provazu může na zem ukápnout sem tam nějaká kapka vody, takže jestliže máte náchylnou podlahu, nějakým způsobem si ji zabezpečte.

K zavlažování během dovolené postačí dobrý provázek. Zdroj: Profimedia

Rychlovka z PETky

Máte doma rostliny větších rozměrů? K zavlažení vám postačí PET lahev. Podle velikosti květníku a rostliny si vyberte velikost lahve. Do víčka PETky vytvořte několik malých dírek. Dbejte na to, aby byly opravdu malé, jinak se voda bude vypouštět rychleji, než bychom chtěli. Na pomoc si vezměte třeba kladívko a hřebík. Do lahve napusťte vodu, zašroubujte a víčkem PETku zapíchněte trochu do substrátu. Lahev opřete o nějaký vhodný předmět či zeď.

Podívejte se na názorný postup na videu:

