Dračinec je velice oblíbená a často pěstovaná pokojová rostlina. Jenže se může stát, že najednou na vaší rostlince uvidíte žluté či hnědé listy. Co to znamená a jak problém vyřešit? Podívejte se.

Dračinec, lidově nazývaný také dracéna, je jednou z nejoblíbenějších a nejčastěji pěstovaných pokojových rostlin. Pravým domovem dračince je Madagaskar. Neskutečnou výhodou této rostliny je, že není vůbec náročná na péči a pěstování.

Nejraději má slunce a teplo, ale přežije i ve stínu. Co se však týče mrazů, je to složitější. Ale vzhledem k tomu, že je to rostlina pokojová, na mráz se často nedostane. Když je tak lehký na pěstování, proč dračinci žloutnout listy, a co s tím?

Video o dracénách najdete na Youtube kanále zahradnictvisebrov:

Zdroj: Youtube

Žloutnutí listů dračince

Pokud jste si všimli, že listy vašeho dračince začínají žloutnout a hnědnout, může to mít dvě příčiny. První možnou příčinou je, že jste rostlinu nedávno přemístili. Ideální místo pro dračinec je na nepřímém slunci, zvládne však bez problémů být i na slunci přímém, nebo ve stínu, když je kolem teplo. Tato rostlina si po čase zvykne na podmínky v místě, kam jste ji původně zasadili.

close info Shutterstock zoom_in Dračinec je rostlina, které je nejlépe na nepřímém slunci. Pokud zpozorujete, že se na jejích listech začínají tvořit skvrny, může to být tím, že jste ji například z ideálního prostředí na nepřímém slunci přemístili na přímé slunce.

Možná jste předělávali nábytek v pokoji, možná jste se jen rozhodli, že dračinec se vám líbí na jiném místě. Pokud se ale s místem změní i podmínky, například když dračinec přemístíte z přímého slunce na nepřímé slunce, trvá opravdu dlouhou dobu, než se zadaptuje.

To může být příčina žlutých a hnědých listů. Listy budou mít ze začátku hnědé špičky, poté začnou žloutnout, a bohužel to může skončit i uhynutím rostliny. To samé se stane, když dračinec dáte na místo, kde je často průvan nebo zima.

Pokud jste rostlinu nedali na jiné místo, pak je problém hydratace. Když rostlinu dostatečně nezaléváte, vyskytnou se na ní ze začátku hnědé skvrny. Pokud nebudete rychle jednat, rostlina může velice rychle zvadnout.

Proto je dobré si pamatovat, že dracéna potřebuje stálý přísun vody a substrát musí být vždy vlhký. Pokud jste si jisti, že rostlinu dostatečně zaléváte a nikam jste ji nepřemístili, žlutými listy se nemusíte zabývat. Pokud totiž spodní listy dracény začínají žloutnout, je to pouze proces odumírání starých listů, který je zcela přirozený. Listy postupně zežloutnou, zhnědnou a odpadnou.

Jaké to má řešení

Jako první je důležité na základě informací napsaných výše pochopit, o který z faktorů se ve vašem případě jedná. Pokud jste dračinec nedávno přemístili a pozorujete žluté listy a hnědé skvrny na rostlině, stačí ji vrátit na původní místo, na které byla dracéna zvyklá.

Pokud si všímáte, že listy jsou žluté, na špičkách hnědé a začínají usychat, dopřejte dračinci více vláhy. Jinak není potřeba dělat nic, jelikož se jedná o přirozený proces odstraňování starých listů. Skvrny a zbarvení na listech vám vždy prozradí, o jaký problém se jedná.

Zdroje: www.zahradnictvi-spomysl.cz, www.ceskestavby.cz