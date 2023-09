Proč dávat džíny do mrazáku? Mazaný trik anglických hospodyněk

Johana Dahlová 21. 9. 2023 8:36 clock 2 minuty video

Co je to jen za nápad? Bláznovství nebo na mražení riflí skutečně něco je? Povíme vám, proč dávají Britky džíny do mrazáku i další doporučení, jak se o denim starat.

Proč mrazit džíny? Jistě jste už něco podobného slyšeli, ale ne o džínách. Ze stejného důvodu se dávají do mrazáku například tenisky, podobné je to také v případě plyšáků a polštářů dětí trpících alergiemi. Mráz prostě likviduje bakterie a mikroorganismy, a tak může zbavit džíny nebo tenisky zápachu z nošení a polštáře a hračky zas roztočů, které spouštějí alergickou reakci. Nápad s riflemi v mrazáku vám vysvětlí také tento videopříspěvek z kanálu Stating The Obvious čili „konstatování zřejmého“: Zdroj: Youtube Jak prodloužit životnost vašemu denimu? Jak se vám ten nápad líbí? I když je to docela úsměvné, protože většina z nás pere prádlo, když je špinavé, faktem je, že praním rifle skutečně trpí. Mražení tedy společně s čištěním skvrn na konkrétním místě může být způsobem, jak zajistit denimu delší život. Mezi důležité tipy na to, jak pečovat o džíny, však patří také prát je otočené na rubovou stranu, používání studené vody, respektive 40 °C a méně, používání malého množství pracího prostředku či jemný prací prášek. Ne nadarmo na moderních pračkách najdete také speciální cyklus určený pro praní džínů. I když dnes považujeme aviváž za běžnou, dlouhověkosti džínů nesvědčí, stejně jako zesvětlovací či přímo bělicí prostředky. Vesměs stačí sledovat štítek uvnitř oblečení, který často velmi detailně vysvětluje, jakým způsobem s ním zacházet. I když mražení na štítku nenajdete, džínům může jen prospět. Rifle se nehodí ani do sušičky. Samozřejmě, že je sušit můžete, ale vysoké teploty kalhotám z džínoviny vyloženě neprospívají. Pokud jsou džíny jen pomačkané, použijte na napařovací žehličce funkci k vyhlazení materiálu. close info VGstockstudio / Shutterstock zoom_in Ne vždy se aviváž hodí. V případě džín ji nepoužívejte. Jak mrazit džíny? Nezapomeňte oblečení, boty nebo cokoli, co vkládáte do mrazáku, uzavřít do nádoby nebo sáčku se zipem. Určitě nechcete, aby vaše oblečení vonělo jako ryby nebo houby, které v mrazáku můžete mít také. Co se týče toho, jak dlouho je nutné oblečení mrazit, pak platí, že čím déle, tím lépe se zbaví nechtěného zápachu. Dostačující by mělo být 24 hodin. Související články close Domov a bydlení Co se stane, když dáte do rohu pokoje sklenici se solí a octem? Podívejte se close Domov a bydlení Jak provonět celý byt? Geniální trik s tabletou do myčky funguje skvěle Zdroje: prima-receptar.cz, prozeny.cz

tag Aviváž denim džíny oblečení prášek Sušení teplota

