Staroegyptský horoskop není podle zvěrokruhu, ale podle bohů. Co říká o vás?

Dávné civilizace se zajímali o svou budoucnost stejně tak, jako my v dnešních dnech. Většinu znamení Egypťané odvodili od svých bohů. Přisoudili jim jednotlivé charakterové vlastnosti. Jaké znamení by patřilo vám, kdybyste ve starém Egyptě žili vy?

Egypťané se na oblohu dívali vždy, když potřebovali radu. Věřili totiž, že hvězdy, pod nimiž jsme se narodili, ovlivňují naši osobnost, život i osud. Egyptská astrologie vychází podobně jako ta západní ze dvanácti znamení, která jsou spojena s konkrétními egyptskými bohy.

Nil (1.-7. ledna, 19.-28. června, 1.-7. září, 18.-26. listopadu)

Egypťané věřili, že nebe tvoří nebeský Nil. Stejně tak jak Nil teče a mění se, tak i vy. Znamení Nilu pro staré egypťany představoval pramen života, který zajišťoval prosperitu. Pokud jste se narodili v tomto znamení jste velmi praktičtí, mírumilovný a máte dobré logické myšlení. Vaše špatné stránky jsou až příliš přehnaná impulsivita a neschopnost řešit konflikty a výbušnost..

Amon-Ra (8.-21. ledna, 1.-11. února)

V životě dokážete velké věci, máte skvělé vlastnosti: moudrost, vytrvalost a pracovitost. Vaše datum narození se pojí s bohem ochrany, ten je zároveň považován za krále bohů. Na co se můžete určitě spolehnout je intuice a také váš vrozený optimismus. Jste velmi velkorysí.

Mut (22.-31. ledna, 8.-22. září)

Pokud jste se narodili ve znamení Mut máte předurčeno být dobrými rodiči. Mut byla považována za božskou matku světa. Vaší předností je rozvážnost a klid. Pokud se rozmýšlíte co se svou kariérou měli bystě se vydat směrem ke školství. Filozofie, mystika a náboženství jsou to, co vás přitahuje. Jakmile si lidé získají vaši důvěru, mohou se na vás spolehnout.

Geb (12.-29. února, 20.-31. srpna)

Lidé se cítí dobře ve vaší přítomnosti, přitahujete druhé jako magnet. Jste velmi dobrosrdeční, ale pozor často jste i přecitlivělí. Každý spor umíte urovnat, dokážete jednat velmi diplomaticky. Bůh Geb byl bohem úrody, většinou byl zobrazován v zelené barvě s květinami. Pokud jste se narodili pod ochranou tohoto boha, máte velmi citlivou povahu, slova a myšlenky volíte velmi obezřetně.

Osiris (1.-10. března, 27.listopadu – 18. prosince)

Pokud máte dvě tváře nejspíše jste se narodili ve znamení boha Osiris. Na první pohled se zdáte energičtí a silní, ale vnitřně o sobě pochybujete. Osiris byl egyptským bohem plodnosti a úrody, právě proto lidé v tomto znamení jsou velmi charismatičtí. Jsou lehce sobečtí požitkáři i kariéristi.

Egyptská bohyně Zdroj: Profimedia

Isis (11.-31. března, 18.-29. října, 19.-31. prosince)

Úpřímní extroverti jsou přesně lidé narozeni v Isis. V kolektivu patříte k těm nejoblíbenějším. Provází vás štěstí, na co šáhnete, to se vám povede. Dávejte si ovšem pozor na svou přímočarost, ta někdy bývá vnímána negativně.

Thoth (1.-19. dubna, 8.-17. listopadu)

Nikdy se nepřestáváte vzdělávat a často patříte mezi experty ve svém oboru. Kreativita vás posouvá dopředu. Proto jste se narodili nejspíše v horoskopu Thotha, ten je bohem poznání a moudrosti. Každý se na vás může spolehnout.

Horus (20. dubna – 7. května, 12.-19. srpna)

Odvaha a nebojácnost je to co mají lidé ve znamení boha Horuse předurčené. Silná vůle a odhodlání je to, co vás dostává daleko. Jste často inspirativní pro druhé lidi. Vaše okolí vás bere jako vzor.

Anubis (8-27. května, 29. června – 13. července)

Vaším životem vás provází vášeň a emoce, jste téměř nepředvídatelní. Dávejte si pozor na své pocity, které vás zcela ovládnou. To jsou možná důvody, přoc se říkalo Anubisovi strážce podsvětí. Nenamlouváte si nic, vidíte věci, tak jak jsou. Vaše špatné nálady odnesou většinou vaši nejbližší.

Seth (28.května – 18. června, 28. září – 2. října)

Nic vás nezastaví, milujete dobrodružství a rádi cestujete. Možná právě proto jste se narodili ve znamení Boha chaosu. Každodenní rutina a řád je pro vás ubíjející. Nikdy se nevzdáváte a jdete si za svým.

Bastet (14.-28. července, 23.-27. září, 3.-17. října)

Bohyně lásky, vášně a rozkoše, přesně to byla Bastet. Ten, kdo se narodil v tomto znamení si užívá života naplno. Láska, citlivost a věrnost jsou to, co od vás může každý čekat. Esoterika a okultismus jsou vám velmi blízké.

Sekhmet (29.července – 11. srpna, 30. října – 7. listopadu)

Přísnost a disciplína je to, co je pro ty, kteří se narodili ve znamení bohyně války velmi blízké. Na druhou stranu rádi děláte to, co se vám zrovna hodí. Nechybí vám smysl pro spravedlnost. Umíte mlčet, tajemství je u vás v bezpečí.