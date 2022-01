Spotřebiče, které v domácnosti sežerou nejvíce elektřiny. Jak na nich ušetřit?

V každé domácnosti se najde několik velkých elektrospotřebičů a k tomu pár menších. Všechny čerpají ze sítě a něco to stojí. Je dobré se zamyslet nad tím, které přístroje vydávají nejvíce energie a zkorigovat poté jejich spotřebu.

Zdroje: Proženy.cz,Magazín plus,Bydlet.cz

Nejvíce energie se samozřejmě spotřebuje v domácnostech, které mají elektrikou řešené vytápění a ohřev vody. Jednoznačným vítězem soutěže v roční spotřebě je televizor. Ten se na celkové spotřebě domácnosti podílí celkem 27 procenty, na těsném druhém místě se s 24 procenty drží lednička, která je většinou kombinovaná s mrazákem. Na bronzové příčce se umístila automatická pračka.

Jak ušetřit

Pokud se chystáte něco dělat s vysokým účtem, je dobré vědět na co se zaměřit. V první řadě zkontrolovat energetický štítek lednice, platí to samozřejmě i pro ty kombinované s mrazákem. Ideálně by měl mít označení A+++. Dalším zbytečným výdajem je časté svícení, i když žijeme v době úsporných žárovek a led osvětlení není zas tak nákladné, pořád osvětlení dělá něco kolem 14 procent z celkové spotřeby domácnosti. Platí tedy, nesviťte zbytečně. Doba přeje práci z domova, a tak počítač nechybí snad v žádné domácnosti. V mnoha domácnostech dokonce nahradil televizor. Počítač se řadí právem k největším žroutům energie vůbec. Pokud na počítači zrovna nepracujete, využijte nastavení úsporného režimu a také vytahujte napájecí kabel ze zásuvky. Nezapomínejte i na zdánlivě malé spotřebiče, kterými je třeba rychlovarná konvice. Při ohřívání vody se vyvarujte používání zbytečně velkému množství. Ohřejte jen vodu, kterou potřebujete. U spotřebičů jako je myčka, pračka a sušička platí: mýt nebo prát až v okamžiku, kdy je spotřebič plný, a využívat kratší programy o nižších stupních.

Nezapomínejte vypnout počítač, když ho zrovna nepoužíváte. Zdroj: Profimedia

Řekněte sbohem starým spotřebičům

Obecně platí, že nejvíce energie žerou v domácnosti starší spotřebiče. Pokud je vám líto je vyhodit jste sami proti sobě. Modernější spotřebiče se pyšní úspornou energetickou třídou, díky které můžete náklady snížit více než o polovinu. Pokud byste rádi věděli, který ze spotřebičů vám odebírá nejvíce elektřiny, zjistíte to prostřednictvím elektroměru. I jako laici budete mít okamžitě jasno, kolik vám žere lednička, pračka, vysavač nebo třeba kávovar. A rázem si spočítáte náklady.

Neváhejte vyměnit starou lednici za novou. Opravy peníze neušetří. Zdroj: Profimedia