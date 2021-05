Co se stane, když zapnutý fén spadne do vany plné vody? Je to nebezpečné?

Vysoušení vlasů ve vaně plné vody je zcela určitě jeden z nejhorších nápadů, jaký může kdo dostat. Pád fénu do vody by totiž znamenal jistou smrt. Anebo ne? Případů podobného úmrtí byly zaznamenány stovky. Při takovém incidentu však v dnešní době dochází k úmrtí jen výjimečně.

Nic netušící oběť si hoví ve vaně plné vody, zatímco do místnosti přichází neznámý útočník a hází do vany zapnutý fén na vlasy. Následuje silné jiskření, zvuky proudící elektřiny a zuřivého cákání vody, přičemž následuje záběr na mrtvé tělo oběti. Podobných scén nabídly filmy divákům mnoho. Nejde však jen o fikci, k podobným úmrtím, ať už kvůli cizímu či vlastnímu zavinění, došlo již nespočetněkrát. I proto byl snad každý člověk alespoň jedenkrát v životě varován před rizikem fénování vlasů v napuštěné vaně. Skutečně tato činnost ale představuje takovou hrozbu?

Zabití jen ve výjimečných případech

V moderních koupelnách je smrt fénem spadlým do vody prakticky nemožná. Elektrické zásuvky totiž bývají opatřeny takzvaným proudovým chráničem. Ten během několika milisekund vypne elektrické zařízení a do vany se nedostane více jak 30 mA. To zasaženému zcela jistě způsobí nepříjemný šok, zabít jej to ovšem nedokáže.

Podobná úmrtí jsou v současné době spíše výjimečná. Zdroj: Nattaro Ohe / Shutterstock.com

Co ale dokáže, je způsobení různých poranění, popálenin či poruch srdeční činnosti. Mnozí si možná vybaví případ z roku 2009, kdy se jistá žena z Horažďovic na Klatovsku s největší pravděpodobností rozhodla spáchat sebevraždu právě vhozením fénu do vany. Život jí ovšem zachránila pojistka na elektrospotřebiči. Žena tak sice upadla do bezvědomí, z něj se ale brzy probrala a zavolala si lékařskou pomoc.

Riziko představuje i fén zapojený v zásuvce

Takové štěstí ovšem neměla jednatřicetiletá žena z Uničova, kterou v roce 2008 zasáhl elektrický proud během koupání, kdy ji do vany shodila nezapnutý, avšak do elektrické sítě připojený fén kočka. Žena utrpěla rozsáhlá vnitřní zranění i popáleniny na těle. Ihned po incidentu byla převezena do nemocnice, kde svým poraněním bohužel krátce na to podlehla.

Fén do vany rozhodně nepatří. Ani do mokrých rukou. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

I přesto, že nejmodernější elektrospotřebiče v sobě samy obsahují ochrannou pojistku a zásuvky jsou ve většině případů opatřeny proudovými chrániči, v žádném případě není radno s nimi jakkoliv manipulovat v době, kdy se člověk nachází ve vaně nebo je jen mokrý. Nejde tak tedy jen o fény na vlasy. Zaznamenány byly incidenty poranění i úmrtí v případě pádu nabíjejícího se telefonu do vany s vodou.

Zdraví rozum zkrátka hovoří jasně. Do vany žádné elektrospotřebiče nepatří, a i když jejich kontakt s vodou nemusí ve všech případech představovat riziko úmrtí, mohou způsobit bolestivá poranění, o která rozhodně nikdo nestojí.

Zdroje:

https://tn.nova.cz/clanek/zpravy/cernakronika/soudni-znalec-vrazda-elektrinou-neni-pro-laika-vubec-snadna.html

https://olomoucky.denik.cz/nehody/zemrela-spadl-fen-20080421.html

https://www.novinky.cz/krimi/clanek/zena-chtela-spachat-sebevrazdu-fenem-ve-vane-19621