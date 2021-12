Fígl instalatérů na ucpaný záchod: Stačí použít potravinovou fólii

Ucpaný záchod je nemalou katastrofou. Než začnete obvolávat instalatéry a řešit, kolik se připlácí za pohotovostní služby, vyzkoušejte fígl, který by měl záchod jednoduše zprůchodnit. Trik s fólií je rychlý, čistý a téměř bez práce.

Fígly, tipy a triky na ucpaný záchod

Ucpaný záchod není nic příjemného a rozhodně se trik na jeho zprůchodnění hodí. Především na sociálních sítích, kde lidé sdílejí své tipy a vychytávky, můžete posbírat několik zajímavých fíglů. To platí i o ucpané záchodové míse. Na zprůchodnění zablokovaného odtoku toalety můžete vyzkoušet bělidlo, ocet a sodu, ale také zlepšovák jiného charakteru. Potravinářská fólie by měla zafungovat podobě jako klasický gumový zvon.

Velké množství toaletního papíru je nejčastějším důvodem ucpání toalety. Zdroj: comzeal images/Shutterstock.com

Proč použít fígl s fólií na ucpaný záchod?

Genialitou triku s potravinářskou folií je, že nepotřebujete vůbec nic jiného. Postačí obyčejná fólie. Pokud máte pevnější, která se používá k balení nábytku, balíků či přebalování kufrů před cestou letadlem, pak rozhodně použijte tu. S pevnější se vám bude lépe pracovat. Protože je potravinářská fólie tenčí a trhala by se, dejte přes sebe alespoň dvě vrstvy.

Jak fólii použít?

Začněte tím, že zvednete víko i sedátko toalety. Fólií je potřeba obalit záchodovou mísu tak, aby byl zcela znemožněn přístup vzduchu. Protože není fólie dostatečně široká, budete muset umě omotat toaletu několikrát. Nejjednodušší je přetáhnout mísu třemi až čtyřmi pásy fólie. Musí se dobře přilepit hluboko pod okraj mísy. U tenké fólie nezapomeňte na více vrstev.

Fígl s fólií je čistý a rychlý. Zdroj: New Africa / Shutterstock.com

Ucpaný záchod uvolníte fólií takto

V okamžiku, kdy je hotovo, můžete spláchnout a otevřenými dlaněmi několikrát zatlačit na plochu, kterou vytvořila fólie. Mírně dlaněmi stlačíte fólii, abyste rozpumpovali obsah mísy a odtok se uvolnil, podobně jako když pracujete se zvonem. Tlak a tah, který vytvoříte stlačováním, se rozhodně nedá přirovnat ke zvonu. Pokud jej ale nemáte, pak je to rozhodně možnost, jak pohnout překážkou a zkusit ji uvolnit. Vyzkoušejte, zda se vám to tímto způsobem povede. Rozhodně to stojí za pokus. Přinejmenším je to způsob čistý a rychlý.

