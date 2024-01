Je jedno, kolik vám je let! Mnohem důležitější je fakt, jak staří se cítíte. Velkou roli při tom hraje i výběr zvoleného oblečení. Nechte se inspirovat proslulou a světově známou návrhářkou a využijte její chytré fígly, jak vypadat mladší!

Každý z nás chce vypadat co nejdéle mladě a svěže. Omládnout o pár let je však možné i bez zásahu plastických chirurgů. Zhodnoťte proto svůj dosavadní šatník a vsaďte na rady a tipy módní ikony, které je více než 100 let.

Kdo je Iris Apfel

Americká podnikatelka, interiérová designérka, herečka a významná módní guru Iris Apfel se narodila 29. srpna 1921. Více než stoletá dáma má tolik elánu, že jí ho závidí i zástupci mnohem mladších generací. Na svém Instagramu má dokonce skoro 3 miliony sledujících! Proslavila se svým talentem a značně odvážným vkusem.

Iris Apfel ráda využívá vrstvené a nevšední kombinace oblečení a výrazné či něčím zajímavé doplňky. Za dobu svého působení si získala velkou popularitu v módním světě, a právě díky svému osobitému stylu je stále v zájmu mnoha známých oděvních značek, firem a módních časopisů, které oceňují nejen její individualitu, ale i dokonalý vzhled a zdravé sebevědomí. Iris Apfel stále dokazuje, že styl a krása nemají věkové ani konvenční hranice. A jaké jsou její rady, abyste nepůsobili staře a vypadali mladší?

Vyzdvihněte svou individualitu

Hlavním mottem Iris Apfel je dát všem možnost cítit se příjemně, krásně a vypíchnout svou vlastní individualitu. Co přesně doporučuje? „Buďte vždy sami sebou a pokaždé se toho také držte. Neznamená to však, že byste měli být konzervativní a pouze držet krok s momentálními módními trendy. Budujte si vlastní originální šatník, který vás odliší od ostatních a bude vyjadřovat vaši osobnost.“

Originální doplňky

Kromě zajímavých a pohodlných kousků v šatníku byste měli mít k dispozici také neotřelé doplňky a šikovně a vzájemně je kombinovat. Díky tomu jednoduše vyčarujete hned několik outfitů, stačí je jen náležitě sladit. Pokud ráno půjdete do práce například v černém svetru a kalhotách, stačí vyměnit denní doplňky za večerní a můžete jít rovnou na party nebo na honosnou večeři do prvotřídního podniku. Vsaďte nejen na neokoukané pásky, pokrývky hlavy, brýle, návleky, šperky, knoflíky, ale zkuste třeba i rukavičky. „Moje matka milovala šátky, s kterými uměla doslova divy,“ dodává Iris.

Co by nikdy nemělo v šatníku chybět

Každý by měl mít v šatníku k dispozici pár základních kousků. Díky tomu budete vybaveni na jakoukoliv situaci. Základem jsou vždy dobře střižené černé kalhoty, týká se to nejen žen, ale i mužů. Dámy se jistě neobejdou bez halenky a svetru, který k nim ladí. Pokud můžete, dejte přednost kašmíru, který stále drží tvar, nevytahá se, nevybledne a při dobré péči vydrží dlouhé roky. Pánové určitě potřebují několik reprezentativních košil, ale praktické a pohodlné jsou i ty flanelové. Stejně tak by měl mít každý muž k dispozici pár sak, oblek na míru, kvalitní boty a výrazné manžetové knoflíčky.

