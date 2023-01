Fikus shazuje listy: Zbystřete a hned jednejte, ať ho ještě zachráníte

Fikusy jsou oblíbené, jejich listy jsou vždy dužnaté a pevné, je jich spousta druhů a variant. Nedělejte zbytečné chyby a naučte se jednoduše pečovat i o milované fikusy. Jsou to rostliny krásné i vitální, a jakmile jim bude zase dobře, krásně a bohatě obrazí. Které chyby v péči o fikusy jsou nejčastější?

Krásné fikusy zdobí snad každou domácnost

Zatímco v teplých zemích fíkusy čelí směle slunci i větru, pěstovaný fíkus doma nemá rád změny. Pokud začne fikus opadávat, je to známka toho, že se mu něco nelíbí. Nečekejte, až opadá docela, honem zjistěte, jakého pěstitelského přešlapu jste se dopustili.

V českých domácnostech jsou fikusy velmi oblíbené a můžete se tak setkat s krásnými bonsajemi z fikusu benjamina nebo dvoumetrovými stromy s velikými dužnatými listy fikusu elastika. Každý je jiný, přesto jim vadí stejné věci.

Fikus lyrata má jiný tvar i strukturu listu než známější fikus malolistý či pryžodárný. Zdroj: COULANGES / Shutterstock.com

Tápete? Poučte se o fikusech od odborníků!

Jak je to s fikusy doma? Přesně tak, jak popsal odborník ze zahradního centra! Fikusy jsou sice rostliny nenáročné a teplomilné, u nás tedy pěstované jako pokojovky, ale to neznamená, že vydrží nepříznivé podmínky nebo že by milovaly suchý vzduch vedle topného tělesa. Co to tedy znamená, když mluvíme o přešlapech nebo chybách v pěstování fikusů?

Fikusy milují rosení. Zdroj: Profimedia

Nědělejte v pěstování fikusů zbytečné chyby

Jako každá pokojovka, i fikus vyžaduje poměrně vysoké teploty, tedy zhruba okolo 21 až 23 °C. Pro jeho pěstování je rozhodně vhodné použít dostatečně velký květináč s drenáží a substrát pro pokojovky.

Jsou to rostliny, které mají rády sluneční světlo, daří se jim však lépe, pokud není přímé. Pokud budete mít rostlinu blízko okna nebo přímo na parapetu, zvolte raději okno na sever.

Důležité jsou také stálé podmínky. Náhlé větrání, změna teploty a průvan mohou být příčinou opadávání listů. Stejně tak to platí i o stanovišti. Fikusy jsou známé tím, že jim přesouvání nesvědčí.

Výběr správného místa je důležitý, ale když si rostlina jednou zvykne, nepřemisťujte ji jinam. Zdroj: shutterstock.com

Častou příčinou opadávání listů fikusu je i přemokření. I když jsou to rostliny, kterým vyhovuje častější zalévání, nesmějí stát ve vodě. Nechejte všechnu přebytečnou vodu odtéci a nenechávejte zásobu vody v krytce květináče nebo v misce. Fikus rozhodně můžete přihnojovat, jako jiné zelené nekvetoucí pokojovky. Nejlépe tekutým hnojivem v zálivce, ale i na list.

Fikusům totiž také můžete přilepšit rosením. Pokud vám přesto trochu opadají, radši je přiměřeně zastřihněte. Fikusy totiž obrážejí dobře, ale jen na konci větviček, takže by vnitřek koruny zůstal holý.

Otěr listů je vhodnější spíš u větších druhů, jako jsou fikus pryžodárný nebo fikus lyrata, které jsou u nás také oblíbené druhy, i když fikus malolistý značně převažuje a je běžný všude v interiérech.

Naučte se pěstovat oblíbené fikusy. Zachránit můžete i ty, které opadávají. Zdroj: Profimedia

Pozor na nemoci a škůdce

Posledním postrachem fikusů jsou nemoci a škůdci. Z tohoto pohledu trpí nejvíce zahníváním kořenů, pokud jsou rostliny přelité, ale také si můžete na fikusech z obchodu přinést puklice. I poměrně velké stromy po dlouhém boji se škůdcem nakonec podlehnou. Puklice totiž nejsou jen na listech a kůře stromku, ale také v půdě, kam se na ně mnohé přípravky proti škůdcům nedostanou. Zbavit se tohoto škůdce sice není nemožné, ale také ne jednoduché. Bohužel se často stává, že si nakazíte i další rostliny. Proto nové fikusy vždy kontrolujte, než je koupíte nebo přinesete od známých.