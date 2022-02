Máte fikus na správném místě? Spousta lidí vůbec netuší, kam ho dát, a ničí ho

Fíkus je velmi oblíbenou pokojovou rostlinou, která tvoří zajímavou dekoraci nejen v mnoha domácnostech, ale je příjemným doplňkem i nejedné kanceláře. Má minimální nároky na péči, a navíc skvěle čistí vzduch. Na jednu věc si však dejte pozor, fíkus je velmi citlivý na správné umístění.

Fíkus je populární rostlina, která je známá po celé Evropě. Jedná se o jednu z nejznámějších pokojových květin, která u nás navzdory exotickému původu ihned a s přehledem zdomácněla.

Odkud fíkus pochází?

Botanici stále nemají stoprocentně jasno, odkud tato rostlina přesně pochází. Velké množství druhů totiž roste ve volné přírodě téměř po celé východní Asii. Právě odtud pocházejí i odrůdy, které se už velmi dlouho úspěšně pěstují ve střední Evropě. Protože zdejší podmínky nejsou pro celoroční pěstování fíkusů venku dostatečně příhodné, většinou se pěstují jako pokojová rostlina. Jsou však i případy, že během léta mají někteří pěstitelé fíkus na zahradě a na zimu jej přemístí do interiéru.

Výběr správného místa je pro fíkus a jeho zdravý růst nadmíru důležitý. Zdroj: shutterstock.com

Můžete mít doma i pokojový strom

V případě dobrého výběru odrůdy a správné péče si můžete vypěstovat doma malý strom. Přestože se nejedná o klasickou dřevinu, velmi ji připomíná. Má totiž hrubý dřevnatý stonek s hustou korunou. Při nedostatku světla se rostlina většinou začne pnout podél stěny či jiné opory směrem ke stropu a postupně se začne větvit.

V přírodních asijských podmínkách se fíkus běžně táhne liánovitě vzhůru za světlem a opírá se o kmen jiného stromu. Ve chvíli, kdy dosáhne vrcholu, vytvoří bohatou korunu, začne obrůstat hostitelský strom svými větvemi a chová se jako „škrtič“. Jaké podmínky tedy fíkus vyžaduje? Důležitá je především vhodná poloha a vnitřní mikroklima.

Umístění hraje prim

Výběr správného místa je pro fíkus a jeho zdravý růst nadmíru důležitý. Aby vám skvěle prospíval, potřebuje hlavně dostatek světla. Pokud ho dáte na tmavé místo, brzy poznáte, že se mu tam nelíbí. Začnou mu totiž postupně opadávat listy. Pozor si dejte také na intenzivní sluneční záření! Přímé sluneční paprsky by snadno mohly jeho listy spálit. Ideální je prostě poloha ve světlejší místnosti, ovšem trochu dál od okna.

Jakou teplotu má fíkus rád

Důležitá pro zdravý růst fíkusu je také pokojová teplota. Měla by se pohybovat na úrovni od 20 do 25 °C v závislosti na teplomilnosti konkrétního druhu. V zimě by neměla spadnout pod 15 °C. A další podstatné pravidlo? Fíkus by nikdy neměl být v průvanu, to mu opravdu v žádném případě nesvědčí. Při velké teplotní změně fíkus zažívá šok a kolaps látkové výměny. Rostlina nejprve shodí zelené listy a snadno vám může i uhynout.

Vlhkost vzduchu fíkus nesmírně ocení

Každý druh fíkusu vyžaduje určitou vlhkost vzduchu. Pokud ji však budete udržovat na hodnotě 30 až 40 %, uděláte dobře všem odrůdám. Kdyby vlhkost vzduchu klesla a květinu by ohrožoval suchý vzduch, dopřejte listům rosení vlažnou vodou. Každý fíkus to opravdu ocení.

Jak se zálivkou

Fíkusy vždy zalévejte až ve chvíli, kdy půda v květináči lehce proschne. Určitě se vyvarujte přelévání! To je pro všechny fíkusy naprosto nevhodné. Květina by přišla o všechnu svou parádu a mohlo by to skončit opadáním veškerých listů. Prostě všeho s mírou, většinou je vhodné zalévat dostatečně, ale ne častěji než jednou za týden.

Kdyby vlhkost vzduchu klesla a květinu by ohrožoval suchý vzduch, dopřejte listům rosení vlažnou vodou. Zdroj: shutterstock.com

Hnojení naordinujte dle svých požadavků

Fíkus není odkázán na časté hnojení. Snadno by mohlo dojít k opačnému efektu. Poznali byste to na žloutnutí listů, v horším případě hrozí i jejich usychání. Pokud chcete, aby fíkus zesílil v kmeni, dopřejte mu hnojivo s dusíkem. V tomto případě počítejte s tím, že rostlina vytvoří i větší a tmavší listy, které budou dál od sebe. Když chcete, aby se fíkusu jen dobře dařilo, zvolte plné hnojivo, které obsahuje i spousty minerálů a dalších živin. Nejlepší volbou je celoroční aplikace tekutého hnojiva, fíkus totiž nemá období vegetačního klidu.

