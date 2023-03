Jaký film si pustit na Velikonoce? Je z čeho vybírat! Podívejte se

Ať už se chcete pořádně zasmát, nebo se naopak ponořit do tajemného příběhu Ježíšova života a smrti, vybrali jsme pro vás několik zásadních filmů, ve kterých hrají Velikonoce prim.

Králíček Petr

Kouzelné králičí dobrodružství z roku 2018 kombinuje klasický hraný film s počítačovou grafikou. Hlavním hrdinou je králíček Petr, legendární dětská literární postava slavné anglosaské autorky Beatrix Potterové. Petr, jeho rodina a zvířecí kamarádi žijí kousek od farmy starého pana McGregora, jemuž kradou dobroty ze zahrady, a přátelí se s místní milou dívkou Beou (Rose Byrne). Po smrti pana McGregora se přijíždí jeho domu ujmout chamtivý synovec (Domhnall Gleeson), jenž nemá pro zubaté a chlupaté nelegální nájemníky pochopení, a nelítostný boj začíná!

Jesus Christ Superstar

V roce 1970 vtrhla na broadwayská prkna nevídaná muzikálová podívaná Jesus Christ Superstar slovutného Andrewa Lloyda Webera. O tři roky později vznikla také jeho filmová verze. Rockovou operu režíroval Norman Jewison (V žáru noci, Šumař na střeše, Pod vlivem úplňku). Ten pojal hudební vyprávění o sedmi posledních dnech života Ježíše Krista jako happening party hippies, která své vystoupení uskuteční přímo v izraelské poušti, kam přijedou obstarožním autobusem. Biblický příběh aktualizuje právě současnými rekvizitami, jako jsou samopaly nebo tanky. Hlavní roli ale hraje bezesporu nesmrtelná Weberova hudba.

Umučení Krista

Filmové pašije Mela Gibsona z roku 2004 přinášejí výrazně obrazovou ilustraci posledních dvanácti hodin života Ježíše Krista tak, jak je popisují biblická evangelia. Kontroverzní snímek, jehož produkci i distribuci si režisér financoval sám, byl filmovou událostí roku. Vyvolal řadu pozitivních reakcí především v katolických kruzích a mnoho negativních v židovských komunitách. V muslimsky orientovaných zemích byl přivítán jako jednoznačně protižidovský. Do hlavní role obsadil Mel Gibson charismatického Jamese Caviezela a celý snímek natočil v aramejském jazyce.

Veselé Velikonoce

Jean-Paul Belmondo v oblíbené francouzské romantické taškařici opět překonává sám sebe, a znovu v okouzlování žen! Snímek z roku 1984 režíroval legendární Georges Lautner, jenž stojí za těmi nejlepšími filmy Bébelova pozdnějšího období (Policajt nebo rošťák, Profesionál či Neznámý v domě). Hlavní hrdina této komedie Stéphane (Jean-Paul Belmondo) je velký milovník žen a žádná překážka není dost velká, aby mu zabránila uskutečnit jeho zálety. Využije jakékoli příležitosti, aby okouzlil, a pokud možno svedl každou sukni v okolí. Připadá si jako nejchytřejší sukničkář pod sluncem a věří, že jeho manželka Sophie (Marie Laforêtová) mu nikdy na nic nepřijde. Jenže tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Sophie se chystá na velikonoční svátky k mamince, a tak Stéphane plánuje bouřlivý víkend. Poznává krásnou a mladinkou Julii (Sophie Marceauová), která nemá kam jít. Pozve ji proto k sobě domů, ale ouha – Sophie se znenadání vrací. Stéphane však zachová klid a představí Julii jako svou dceru. V tu chvíli začne série zamotávání do vlastních lží, skrývání a nečekaných překvapení. Sophie totiž cosi o svém manželovi tuší a chce za každou cenu vědět pravdu a samozřejmě ho pak po zásluze potrestat.

Život Briana

Druhý celovečerní snímek legendárního britského uskupení Monty Python z roku 1979 je obdivuhodně vtipnou „biblickou“ fraškou o muži jménem Brian. Ten se shodou okolností narodil ve stejný večer jako Ježíš Kristus a je od narození považován mylně za Spasitele a shodou nepředpokládatelně šílených okolností také skončí ve třiatřiceti letech na kříži… Politická, náboženská, společenská satira i obyčejná situační komedie přináší mnoho postav povětšinou v podání „svaté“ šestice, tedy kromě Grahama Chapmana představujícího Briana také Erica Idlea, Johna Cleese, Michaela Palina, Terryho Gilliama a Terryho Jonese, jenž celý snímek také režíroval.

Poslední pokušení Krista

Předlohou pro netradiční drama Martina Scorseseho je román Nikose Kazantzakise z roku 1952. Po vydání se kniha dostala na čas na křesťanský index zakázaných knih a lépe si nevedla ani tato filmová adaptace z roku 1988. Fanatičtí křesťané pořádali demonstrace a protesty proti promítání snímku, ve Francii dokonce vhodili výbušninu do sálu, kde probíhala projekce. Kristus (Willem Dafoe) je v něm na kříži vystaven neodolatelnému pokušení zříci se svého poslání a v klidu zestárnout po boku své ženy a dětí. Co by se stalo, kdyby si vybral lidskou podobu bytí?

Hop

Hlavním hrdinou amerického animovaného rodinného filmu z roku 2011 je Zajda, jenž se má stát velikonočním zajíčkem, stejně jako byl jeho otec. Velikonoční zajíc musí každoročně dostat velikonoční nadílku k dětem po celém světě. Jenže mladého Zajdu rodinný byznys moc nezajímá a místo obarvených vajec má radši bicí. Touží se stát bubeníkem v kapele a hrát na koncertech po celém světě. Rozhodne se tedy utéct do Los Angeles, kde chce prorazit. Jenže místo toho ho autem srazí člověk Fred (James Marsden). O zraněného chlupáče se bude muset chvíli postarat. Nepočítá ale s tím, že Zajda je pěkné číslo. Fredův život se tak promění v pořádnou sérii katastrof.

