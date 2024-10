Mít dokonale čistou podlahu nemusí být tak složité, jak se zdá. Klíčem k úspěchu je jednoduchý a účinný trik, který šetří čas a chrání podlahu před prachem a poškozením. Tento trik spočívá v technice vytírání, kterou si snadno osvojíte a která výrazně zlepší kvalitu vašeho úklidu.

Pravidelné čištění může být únavné a časově náročné. Když se na podlaze hromadí prach, špína a další nečistoty, nejenže to nevypadá dobře, ale může to také poškodit podlahu.

Podívejte se na video z YT tvorby kanálu GoCleanCo – Jak vyčistit podlahu

Zdroj: Youtube

Nešudlejte mopem tam a zpátky

Obyčejné vytírání mopem tam a zpátky je sice běžné, ale není zdaleka tím nejefektivnějším způsobem vytírání. Tento styl vytírání často špínu spíše rozmazává po podlaze a může zanechat zbytky nečistot v rozích nebo méně přístupných místech. Často se stává, že i po pečlivém vytírání zůstává podlaha trochu matná nebo na ní rychle ulpívá další prach.

Změňte způsob, jak vytíráte. Namísto běžného pohybu tam a zpět zkuste vytírat ve tvaru čísla osm. Tento pohyb je nejen efektivnější, ale také šetrnější k vaší podlaze. Když mopujete ve tvaru osmičky, sbíráte prach a nečistoty do jednoho místa a pak se vám je podaří lépe odstranit. Navíc se tímto způsobem snižuje tření mopu o podlahu, a ta se tak méně ničí.

Mop a čistící prostředky

Kromě správné techniky je také důležité, jaký mop a čisticí prostředky používáte. Nejlepší volbou je mop z mikrovlákna, který je navržený tak, aby zachytával co nejvíce prachu a drobných nečistot. Tento druh mopu funguje skvěle i bez velkého množství vody.

To je důležité zejména u dřevěných nebo laminátových podlah, které může nadměrné množství vody poškodit. Mikrovlákno dokáže podlahu vyčistit s minimem vody, ale zároveň zaručí, že bude skutečně čistá a bez prachu.

Při výběru čisticích prostředků je dobré se vyhnout agresivním chemikáliím. Ty mohou podlahu poškodit a zanechat na ní nechtěný film, který přitahuje další nečistoty. Místo toho zkuste jemné prostředky, nebo si doma připravte roztok z vody a octa. Ocet je přírodní a ekologický čistič, který spolehlivě odstraní nečistoty a zanechá podlahu krásně lesklou.

Jak často podlahu vytírat?

Před samotným vytíráním je důležitá přípravná fáze úklidu. Než sáhnete po mopu, měli byste nejprve podlahu zamést nebo vysát. To pomůže odstranit drobné nečistoty jako jsou prach, vlasy nebo drobky, které by se při vytírání jinak roztíraly po podlaze​. Když nejprve zametete nebo vysajete, zabráníte tomu, aby mop nasbíral větší nečistoty, které by mohly podlahu poškrábat nebo způsobit jiné poškození.

U frekvence vytírání platí, že v místnostech s vysokým provozem jako jsou kuchyně, chodby a předsíně, je vhodné vytírat alespoň jednou týdně.

Pokud máte doma děti, domácí mazlíčky nebo často chodíte v botách po domě, možná budete potřebovat vytírat i častěji, třeba dvakrát až třikrát týdně. V místech s menším provozem jako jsou ložnice nebo obývací pokoj, může stačit vytírat jednou za dva týdny.

