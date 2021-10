Jak čistily skvrny od trávy naše babičky: Zázračný je cukr a ocet

Skvrny od trávy se mohou na vašem oblečení objevit z různých, někdy i vcelku zajímavých důvodů. Jak je vyčistit? Poradíme vám, jak na to jít s cukrem!

Váš syn hraje fotbal, vy se ráda pohrabete v záhonu a manžel večer zakopl o koště, když se vracel z „jednoho“ piva. Tyto, i spousta jiných aktivit, mohou způsobit, že se na vašem oblečení objeví nechtěné skvrny. U kousků šatstva, které je určené na zahradu, nad skvrnami i mávnete rukou, ale co když se brčálová barvička objeví na oblíbených džínách? Poradíme vám, jak na to! Cukrem a jinými vychytávkami!

Dětem často stačí malé zakopnutí, a oblečení je na kolenou zelené od trávy Zdroj: woff / Shutterstock.com

Cukr

Cukr doma jistě někde vyštracháte, bude to pro (nejen) vaše oblečení první pomoc.

Půl hrnečku cukru vsypte do misky a přidejte teplou vodu tak, aby se vytvořila pasta. Tu naneste na zašpiněná místa a nechte ji tam alespoň půl hodinky působit. Po tomto jednoduchém procesu oblečení vyperte jako obvykle. Pokud používáte sušičku, zkontrolujte, zda jste se skvrn zcela zbavili! Pokud ne, do sušičky toto oblečení nedávejte, protože by vám tam fleky už zůstaly.

Žlučové mýdlo

Naše babičky věděly, co je na skvrny nejlepší! Žlučové mýdlo se vrací opět do módy a hospodyňky ho mívají v domácnosti po ruce. Dá se pořídit za cca 20 korun, peněženku vám tedy nezruinuje. Sehnat se dá i v tekuté formě.

Žlučové mýdlo obsahuje hovězí žluč, která pomáhá rozpustit nečistoty. Používá se na fleky organického charakteru (od trávy, zeleniny, krve, mastnoty z jídla, červeného vína, hlíny, ovoce apod.). Při práci se žlučovým mýdlem si pusťte vlažnou vodu. Nebojte se ho aplikovat i na koberec nebo sedačku.

Jak žlučové mýdlo použít?

Čím dříve, tím lépe!

Flek namočte do vody.

Naneste žlučové mýdlo.

"Perte" prsty, jemně, nebuďte vehementní.

U většiny skvrn by mělo postačit, když necháte mýdlo působit cca 20 minut. ALE! Na některé fleky je potřeba čas delší, klidně přes noc. Pokud necháváte působit déle, nezapomeňte tento kus látky dát do vody, aby mýdlo nezaschlo.

Omyjte důkladně vodou a zkontrolujte stav. Pokud je skvrna stále vidět, opakujte proces znovu. Nevzdávejte to!

Následně vyperte běžným způsobem.

Na skvrny platí žlučové mýdlo. Zdroj: Shutterstock.com / chuugo

Technický líh

S lihem pracujte opatrně, při odstraňování nečistit na látku netlačte, aby nezměnila barvu. Technický líh se nanáší nejlépe na houbičku a s ní se potírá špinavé místo. Může se stát, že barva z kusu látky nepustí, v tom případě dejte oblečení do mýdlové vody a vyperte v pračce jako vždy.

Mléko

Šetrný způsob na zelená kolena přináší mléko. Znečištěná místa látky namočte přes noc do mléka, ráno promněte rukama látku a mělo by být po skvrnách.

Mléko umí skvrny také odstranit. Zdroj: DONOT6_STUDIO/Shutterstock.com

Ocet

I octem se dají skvrny od trávy z oblečení dostat a to velice jednoduše. Stačí, když si na houbičku nanesete ocet a budete jí zelená místa potírat. Pak klasicky vyperte v pračce.

Ocet je skvělý pomocník. Zdroj: Michelle Lee Photography/Shutterstock.com

Jak na mastné skvrny?

Flek nejprve poťukejte ubrouskem, aby se do něj vsákl přebytečný tuk. Místo pak posypte dětským pudrem a po chvilce ho vyklepejte. Poté na skvrnu cákněte trošku prostředku na nádobí a nechte působit přibližně 20 minut – v teplé vodě omyjte. Flek stále nezmizel? Použijte již zmiňovaný technický líh.

Zdroje: balconygardenweb.com, living.iprima.cz, www.bydlimekvalitne.cz